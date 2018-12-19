СП Lundin и Gunvor отказалось от Лаганского блока на шельфе Каспия

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Совместное предприятие шведской Lundin Petroleum и трейдера Gunvor - ООО "Петроресурс" - сдало в Роснедра лицензию на освоение Лаганского блока на шельфе Каспия.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель Минприроды, ведомство получило заявку от "Петроресурса" о сдаче лицензии. Причины сдачи ведомство не раскрывает.

Однако ранее в отчете компания Lundin сообщала, что приняла решение прекратить разведочные работы на Лаганском блоке в 2016 году. Компания списала все инвестиции в проект и перестала учитывать его ресурсы в 110 млн баррелей н.э. в своих ресурсах.

"Петроресурс" является единственным активом Lundin в России. Нефтекомпания получила лицензию на добычу углеводородов в пределах структуры Морская на Лаганском блоке в начале 2015 года сроком до 2035 года.

Партнером Lundin в проекте выступал швейцарский сырьевой трейдер Gunvor, у которого 30% в "Петроресурсе". Ранее сообщалось о ведении переговоров с "Роснефтью" о передаче ей 51% в проекте. Однако компания отмечала, что сделка о продаже российской госкомпании доли в "Петроресурсе" не реализуется из-за "ряда факторов".