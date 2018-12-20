Gunvor в 2018 году увеличил поставки СПГ на 60%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Швейцарский трейдер Gunvor в 2018 году увеличил объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) на 60% по сравнению с 2017 годом - до 11 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Между тем, как говорил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, объемы трейдинга, а не физической поставки, по итогам 2018 года составят порядка 18 млн тонн СПГ.

По итогам 2017 года Gunvor доставил 7 млн тонн СПГ потребителям по сравнению с 4 млн тонн, поставленных в 2016 году.

В 2018 году, сообщила компания, Gunvor доставил 176 танкеров - на рынки Атлантического бассейна, включая США, а также Европы, Дальнего Востока и Ближнего Востока.

"Gunvor поддерживает развитие новых СПГ-рынков, обеспечивая такие решения, как финансирование, поставки, шиппинг и инфраструктуру по регазификации", - отметил представитель компании.

Более 60% поставок, обеспеченных в 2018 году, осуществлялись по средне-и долгосрочным контрактам, при этом трейдер заключил более 25 спотовых сделок в 2018 году.

Gunvor сообщил также, что в 2018 году получил и поставил первый груз СПГ с проекта "Ямал СПГ" в рамках 23-летнего контракта.

"НОВАТЭК", как контрольный владелец проекта "Ямал СПГ", закупает через свою швейцарскую "дочку" Novatek Gas&Power только 2,38 млн тонн в год (вся мощность завода - 16,5 млн тонн). Из этого объема 1 млн тонн Novatek Gas&Power законтрактовал французской Engie (продает свой СПГ-бизнес французской Total), еще 0,9 млн тонн - в адрес Shell International Trading Middle East, еще 0,5 млн тонн - трейдеру Gunvor.