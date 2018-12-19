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Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок активно восстанавливается в цене в ходе торгов в среду на данных о запасах топлива в США.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:39 по московскому времени увеличилась на $1,04 - до $57,3 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,26, до $47,50 за баррель.

Накануне Brent рухнула в цене на 5,6%, WTI - на 7,3%.

Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократились всего на 497 тыс. баррелей. При этом запасы бензина в стране выросли на 1,77 млн баррелей, запасы дистиллятов упали на 4,24 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США на 3 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 2,6 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на минувшей неделе подскочили на 1,09 млн баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11,6 млн баррелей в сутки. Нефтяной импорт повысился на 30 тыс. баррелей в сутки, до 7,42 млн б/с, экспорт увеличился на 51 тыс. б/с., до 2,325 млн б/с.

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Теги: нефть

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