Pinterest начал активно готовиться к IPO, намеченному на начало 2019 года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Интернет-сервис Pinterest, который позволяет пользователям обмениваться фотографиями, активно готовится к первичному размещению акций (IPO) на 2019 год, сообщает Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, компания может выбрать банки для организации размещения уже в январе, причем само размещение может пройти в апреле.

В рамках IPO стоимость компании может быть оценена в $12 млрд.

В сентябре число подписчиков сервиса превысило 250 млн человек. Компания получает выручку от размещения рекламы и ожидает, что показатель по итогам текущего года составит порядка $700 млн.

Помимо Pinterest, в первом полугодии 2019 года первичное размещение акций планируют такие крупные высокотехнологичные компании, как Uber и Lyft.

Фотохостинг Pinterest, который был запущен в 2010 году, дает пользователям возможность добавлять в онлайн-режиме изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться с другими пользователями. Сервис работает через браузеры, а также на операционных системах Android и iOS, поддерживает более 30 языков, включая русский. Штат компании превышает 500 человек.