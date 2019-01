Приостановка работы правительства в США ухудшила перспективы ранка IPO в 2019 году

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Приостановка работы федеральных учреждений в США ухудшает перспективы рынка IPO, для которого 2019 год, по мнению многих экспертов, мог бы быть очень успешным.

Как сообщалось, работа части федеральных ведомств в США остановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

"Шатдаун" коснулся и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), что вынуждает компании, готовившиеся провести IPO в январе, откладывать эти планы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на инвестбанкиров и юристов.

Среди таких эмитентов - биотехнологические компании Gossamer Bio Inc. и Alector Inc., а также Alight Solutions LLC, принадлежащая Blackstone Group LP.

Вполне вероятно, что в текущем месяце в США вообще не произойдет ни одного крупного размещения акций. По данным Dealogic, с 1995 года такое случалось лишь трижды - в 2003, 2009 и 2016 гг. - и было связано с высокой волатильностью рынков. Причем эти три года входят в число худших для рынка IPO.

SEC отправила в вынужденный отпуск тысячи сотрудников и прекратила рассмотрение и утверждение корпоративных документов, в том числе, заявок на проведение IPO. Финансовым специалистам SEC, занимающимся обработкой заявок на IPO, запрещено читать рабочую электронную почту или обсуждать по телефону с юристами какие-либо вопросы, касающиеся размещений.

В периоды предыдущих "шатдаунов" - в 1995, 1996 и 2013 году - SEC имела возможность продолжать работу благодаря имевшимся в ее распоряжении денежным средствам. В этом году, однако, у ведомства не оказалось достаточного объема средств для продолжения работы.

Среди самых ожидаемых IPO 2019 года - размещение акций служб заказа такси Uber Technologies Inc. и Lyft Inc., а также интернет-сервиса обмена тематическими фотографиями Pinterest Inc.

Резкое падение фондового рынка США в последние недели 2018 года испугало многие компании. Ряд компаний, намеревавшихся разместить акции в конце прошлого года, в том числе производитель мяса из растительного сырья Beyond Meat Inc., перенесли эти планы на начало 2019 года, а теперь вынуждены пережидать "шатдаун".

Биотехнологические компании, которые обычно размещают акции, чтобы привлечь средства для разработки новых лекарств, подвергаются наибольшему риску, отмечает аналитик Davis Polk & Wardell LLP Алан Дененберг.

По словам эксперта, компании этого сектора уже ищут альтернативы IPO, опасаясь, что "шатдаун" затянется.

"Они не могут себе позволить ждать, как могут, например, крупные технологические компании", - говорит Дененберг.

Uber и Lyft подали заявки на проведение IPO в конце прошлого года, рассчитывая разместить акции, соответственно в марте и апреле, однако в результате "шатдауна" не могут получить отклик SEC на раскрытие ими информации, являющееся необходимым шагом для завершения процесса регистрации заявок.