Главные новости
В РоссииПроизводство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций СШАВ миреАдвокат Весесельницкая назвала предъявленные в США обвинения местью Браудера и прокурораВ РоссииВ РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента телескопа Hubble
Экономика

Приостановка работы правительства в США ухудшила перспективы ранка IPO в 2019 году

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Приостановка работы федеральных учреждений в США ухудшает перспективы рынка IPO, для которого 2019 год, по мнению многих экспертов, мог бы быть очень успешным.

Как сообщалось, работа части федеральных ведомств в США остановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

В миреПалата представителей США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"Палата представителей США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"Читать подробнее

"Шатдаун" коснулся и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), что вынуждает компании, готовившиеся провести IPO в январе, откладывать эти планы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на инвестбанкиров и юристов.

Среди таких эмитентов - биотехнологические компании Gossamer Bio Inc. и Alector Inc., а также Alight Solutions LLC, принадлежащая Blackstone Group LP.

Вполне вероятно, что в текущем месяце в США вообще не произойдет ни одного крупного размещения акций. По данным Dealogic, с 1995 года такое случалось лишь трижды - в 2003, 2009 и 2016 гг. - и было связано с высокой волатильностью рынков. Причем эти три года входят в число худших для рынка IPO.

SEC отправила в вынужденный отпуск тысячи сотрудников и прекратила рассмотрение и утверждение корпоративных документов, в том числе, заявок на проведение IPO. Финансовым специалистам SEC, занимающимся обработкой заявок на IPO, запрещено читать рабочую электронную почту или обсуждать по телефону с юристами какие-либо вопросы, касающиеся размещений.

В периоды предыдущих "шатдаунов" - в 1995, 1996 и 2013 году - SEC имела возможность продолжать работу благодаря имевшимся в ее распоряжении денежным средствам. В этом году, однако, у ведомства не оказалось достаточного объема средств для продолжения работы.

Среди самых ожидаемых IPO 2019 года - размещение акций служб заказа такси Uber Technologies Inc. и Lyft Inc., а также интернет-сервиса обмена тематическими фотографиями Pinterest Inc.

Резкое падение фондового рынка США в последние недели 2018 года испугало многие компании. Ряд компаний, намеревавшихся разместить акции в конце прошлого года, в том числе производитель мяса из растительного сырья Beyond Meat Inc., перенесли эти планы на начало 2019 года, а теперь вынуждены пережидать "шатдаун".

Биотехнологические компании, которые обычно размещают акции, чтобы привлечь средства для разработки новых лекарств, подвергаются наибольшему риску, отмечает аналитик Davis Polk & Wardell LLP Алан Дененберг.

По словам эксперта, компании этого сектора уже ищут альтернативы IPO, опасаясь, что "шатдаун" затянется.

"Они не могут себе позволить ждать, как могут, например, крупные технологические компании", - говорит Дененберг.

Uber и Lyft подали заявки на проведение IPO в конце прошлого года, рассчитывая разместить акции, соответственно в марте и апреле, однако в результате "шатдауна" не могут получить отклик SEC на раскрытие ими информации, являющееся необходимым шагом для завершения процесса регистрации заявок.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США

Новости по теме

Aston Martin подал заявку на IPO

Экономика
СМИ узнали о риске отмены поездки Трампа в Давос из-за "шатдауна"СМИ узнали о риске отмены поездки Трампа в Давос из-за "шатдауна"
В случае продолжения "шатдауна" численность американской делегации на Всемирном экономическом форуме сильно сократятПодробнее
 "Нафтогаз" согласится обсудить отказ от иска к "Газпрому" при заключении нового контракта"Нафтогаз" согласится обсудить отказ от иска к "Газпрому" при заключении нового контракта
По словам главы компании, украинская сторона готова вынести предложение на переговоры после согласования с акционеромПодробнее
 Трудности бурения и извлеченияТрудности бурения и извлечения
Итоги года на рынке нефтесервисаПодробнее
 Цены на АЗС в регионах России выросли вслед за повышением НДСЦены на АЗС в регионах России выросли вслед за повышением НДС
Владимир Путин в декабре говорил, что рост цен на бензин не превысит 1-1,5%, однако подорожание оказалось сильнееПодробнее
Цена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с декабряЦена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с декабря
К этому привели позитивные новости о торговых переговорах США и КитаяПодробнее
 Вступил в силу новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГОВступил в силу новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО
Согласно указанию Банка России, изменены нижняя и верхняя границы тарифаПодробнее
 Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 годВсемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год
Прогноз роста российской экономики также сниженПодробнее
 "Газпром" сделал рождественский подарок калининградцам за $1 млрд. Обобщение"Газпром" сделал рождественский подарок калининградцам за $1 млрд. Обобщение
В регионе реализован проект по альтернативному варианту газоснабженияПодробнее
 Страхование живет полной жизньюСтрахование живет полной жизнью
Итоги года на страховом рынкеПодробнее
 Финкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании BrexitФинкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании Brexit
Не исключено, что фактические значения будут в итоге существенно вышеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию6 фото
09 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию
Рождество - 20199 фото
07 января
Рождество - 2019
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПроизводство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций СШАВ миреАдвокат Весесельницкая назвала предъявленные в США обвинения местью Браудера и прокурораВ РоссииВ РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента телескопа HubbleВ миреЗаконопроект о частичном финансировании правительства США прошел Палату представителейВ миреПрезидент Южной Кореи заявил о намерении сотрудничать с США для решения вопросов по КНДРСпортЭкипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии

Мосгорсуд оставил в силе домашний арест фигуранток "Нового величия"

Забастовка в трех аэропортах Германии в четверг коснется почти 110 тыс. пассажиров

Tesla 14 января прекратит продажи автомобилей Model S и X с аккумулятором на 75 кВт/ч

Таксист из Хакасии предстанет перед судом за серию убийств и изнасилований

Жертвами в ДТП в России в новогодние каникулы стали почти 230 человек

Володин поддержал предложение Жириновского создать парламентский клуб

Меньше половины россиян оказались готовы перейти на раздельный сбор мусора

Адвокат Весесельницкая назвала предъявленные ей в США обвинения местью Браудера и прокурора

Адвокат Весесельницкая назвала предъявленные ей в США обвинения местью Браудера и прокурораПо словам россиянки, ее обвиняют в воспрепятствовании правосудию из-за того, что она не дала выиграть дело в суде Подробнее

Приостановка работы правительства в США ухудшила перспективы ранка IPO в 2019 году

В РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента американского телескопа Hubble

В РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента американского телескопа HubbleПо данным "Ъ", в мошеннической схеме были замешаны НПО имени Лавочкина, Институт астрономии и "НПП ИНКОС" Подробнее

В Мурманске в пятницу встретят первый рассвет после 40 дней полярной ночи

Экс-гендиректора "КрасАвиа" будут судить за получение взяток на 4 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе в Оренбуржье

Рынок акций открылся снижением индекса МосБиржи на 0,3% и ростом РТС на 0,1%

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов четверга вслед за нефтью

В хоккейном клубе "Салават Юлаев" сменилось руководство

Число пользователей платежной системы Alipay превысило 1 млрд человек

ФСБ ликвидировала крупный канал наркопоставок из Центральной Азии в Россию

Российский источник сообщил о поставке Лаосу нескольких Як-130

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');