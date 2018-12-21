Главные новости
В РоссииРоскомнадзор проверит BBC World News в ответ на действия британских властей против RTВ РоссииВице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицейВ миреТрамп объявил о грядущей отставке министра обороны
Экономика

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 22 декабря

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 22 декабря, составляет 68,0085 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,94%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 22 декабря, составляет 77,9717 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,33%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЦБ РФ

Новости по теме

Экономика
Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 годаBrent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года
В ходе торгов в четверг цены на нефть ускорили падениеПодробнее
 Акции "РусАла" и GDR En+ взлетели на 25-40% после известий о скором снятии санкций СШААкции "РусАла" и GDR En+ взлетели на 25-40% после известий о скором снятии санкций США
OFAC снимет санкции с компаний Олега Дерипаски в течение месяца, при этом их владелец останется в SDN ListПодробнее
 Нефть резко подешевела после заседания ФРСНефть резко подешевела после заседания ФРС
Brent опустилась до $56,2 за баррельПодробнее
 РусАл и En+ выходят из-под санкций. ОбобщениеРусАл и En+ выходят из-под санкций. Обобщение
OFAC снимет санкции с компаний Олега Дерипаски в течение месяцаПодробнее
Минфин США заявил о планах снять санкции с "РусАла" и En+ в течение 30 днейМинфин США заявил о планах снять санкции с "РусАла" и En+ в течение 30 дней
Сообщается, что доля Олега Дерипаски в En+ будет снижена с 70% до 44,95%Подробнее
 США ввели санкции против 18 человек и четырех компаний, связанных с РФСША ввели санкции против 18 человек и четырех компаний, связанных с РФ
В их числе обвиняемые в отравлении Скрипалей Анатолий Чепига и Александр МишкинПодробнее
 Евро поднялся выше 77 рублей впервые с 9 ноябряЕвро поднялся выше 77 рублей впервые с 9 ноября
Рубль подешевел в ожидании решения ФРС США по ставкеПодробнее
 Visa сообщила о запуске собственного сервиса переводов по номеру телефонаVisa сообщила о запуске собственного сервиса переводов по номеру телефона
В новом сервисе участвуют четыре российских банкаПодробнее
 Железная дорога-2018. Болевые решенияЖелезная дорога-2018. Болевые решения
Итоги года на железнодорожном рынкеПодробнее
 Орешкин поедет на Всемирный экономический форум в ДавосОрешкин поедет на Всемирный экономический форум в Давос
Глава Минэкономразвития примет участие в министерской встрече ВТО и рассчитывает увидеть в Швейцарии российских бизнесменов из санкционного спискаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 декабря6 фото
19 декабря
Фотохроника 19 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскомнадзор проверит BBC World News в ответ на действия британских властей против RTВ РоссииВице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицейВ миреТрамп объявил о грядущей отставке министра обороныВ РоссииБольшая пресс-конференция Путина. Цитаты и контекстВ РоссииСуд в РФ рассмотрит вопрос о заочном аресте основателя Hermitage Capital БраудераВ РоссииПравозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток ареста

Приставы арестовали счета координатора штаба Навального в Петербурге по делу о порче газона на митинге

Разведка США узнала об очередном испытании российской гиперзвуковой ракеты

По ее сведениям, в ходе пуска 10 декабря "Циркон" смог развить скорость, в восемь раз превышающую скорость звука Подробнее

КС РФ обратил внимание на пробелы в норме о выплатах уволенным из-за ликвидации юрлиц

Экс-глава Дагестана назначен постпредом при Организации Исламского сотрудничества

Советник премьер-министра Дагестана найден мертвым в гостиничном номере

Уфимский школьник выпал из окна гимназии

Власти РФ начали обсуждать повышение возраста продажи табака

Власти РФ начали обсуждать повышение возраста продажи табакаРанее в правительстве заявляли, что такие дискуссии пока касаются только алкоголя Подробнее

Открыто движение скоростных электричек между Москвой и Одинцово

В Орле собрались установить бюст Сталина

Общественная палата РФ назвала Россию в числе лидеров в мире по социальному неравенству

Общественная палата РФ назвала Россию в числе лидеров в мире по социальному неравенствуВ ежегодном докладе ОП РФ констатирует, россиян тревожат социальная несправедливость и бедность Подробнее

Лавров приветствовал решение США вывести войска из Сирии

Совет Федерации одобрил закон о животных

Сенаторы одобрили закон об отмене национального роуминга

Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года Подробнее

Российским победителям Игр-2020 запланировали выплатить по 4 млн рублей

Экс-глава "Лифтгаранта" получил 2,5 года колонии за гибель женщины в лифте ЖК "Алые паруса"

В Кремле объяснили, какие претензии возникли у ведомств к "Би-би-си"

В Кремле объяснили, какие претензии возникли у ведомств к "Би-би-си"Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о появлении информации, касающейся работы сестры главреда RT Маргариты Симоньян Подробнее

Матчи ЧМ-2018 смотрели по ТВ рекордные 3,57 млрд человек

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');