ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 22 декабря

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 22 декабря, составляет 68,0085 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,94%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 22 декабря, составляет 77,9717 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,33%.