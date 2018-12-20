ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 21 декабря

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 21 декабря, составляет 67,3710 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,38%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 21 декабря, составляет 76,9377 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,60%.