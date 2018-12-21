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Экономика

ФАС предупредила "Аэрофлот" о необходимости сделать ценообразование прозрачнее

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила группу "Аэрофлот" "о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования".

Как говорится в сообщении службы, предупреждение вынесено "в рамках работы по мониторингу цен на авиабилеты эконом-класса на внутрироссийских маршрутах".

"Группа компаний "Аэрофлот" занимает доминирующее положение более чем на ста внутрироссийских маршрутах, поэтому реализуемая авиакомпаниями группы ценовая политика отслеживается ФАС России. Особое внимание обращается на изменения в ценах на билеты одного и того же подкласса, в сегменте эконом-класса, по мере приближения срока вылета", - поясняет служба, отмечая, что в связи с наличием большого количества обращений граждан по фактам резкого изменения цен на один и тот же рейс, класс обслуживания и дату вылета, группе "Аэрофлот" "следует разработать и утвердить коммерческую (ценовую) политику".

"Документ должен быть направлен на повышение прозрачности процедуры ценообразования и, с одной стороны, обеспечивать рентабельность перевозок и создавать источники для обновления парка воздушных судов, с другой - разъяснить потребителям алгоритмы обоснованного изменения цен", - указывают в ФАС.

При этом в службе подчеркивают, что разработка коммерческой политики "будет осуществляться в сотрудничестве с группой "Аэрофлот" и Минтрансом России в интересах пассажиров и долгосрочного развития отрасли авиаперевозок".

В июне сообщалось, что ФАС продолжит анализировать алгоритмы ценообразования на авиабилеты. В рамках второго этапа аналитики проверяется динамика средних фактически сложившихся цен на более чем 200 направлениях за 2015-2018 годы. "Особое внимание на новом этапе аналитики будет уделено фиксации резких отклонений от средней цены на авиабилет эконом-класса и правилам применения тарифных подклассов, которые зачастую приводят к существенному удорожанию билетов", - говорилось в сообщении службы.

В начале года ФАС объявила о завершении проверки ценообразования в электронных системах бронирования авиабилетов. По результатам проверки служба пришла к выводу, что "роль систем в ценообразовании ограничена сбором статистики и прогнозированием спроса, а результаты расчетов контролируются тарифными аналитиками авиакомпаний".

"Авиакомпании все, от "Аэрофлота" до других, говорят, что это машина в автоматическом режиме устанавливает цены в зависимости от повышенного спроса. Мы точно установили, что никакая это не машина, а делаются эти алгоритмы вручную, и творцом является никакой не робот", - говорил глава ФАС Игорь Артемьев. "С ума сошел этот робот что ли? Нет, это люди этим управляют пока еще, ориентируясь на очень абстрактные представления о том, что спрос вырос на какие-то непонятные величины, и я думаю, что это ничем не обосновано или же обосновано в незначительной степени", - заявлял чиновник.

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Теги: ФАС России, Аэрофлот

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