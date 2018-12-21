Главные новости
В РоссииРоскомнадзор проверит BBC World News в ответ на действия британских властей против RTВ РоссииВице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицейМоскваПроезд в московском транспорте подорожает со 2 января
Экономика

Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

"По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерновых в 2018 году составил 112,8 млн тонн. Мы также запросили регионы о текущих остатках, и, исходя из обновленных цифр, Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна в текущем сельскохозяйственном году до 42 млн тонн", - сообщила Лут, процитированная в сообщении.

Прежний прогноз составлял 38-39 млн тонн.

ЭкономикаМинсельхоз не обсуждал с экспортерами вопрос ограничения экспорта зернаЧитать подробнее

Очередное совещание о возможной корректировке экспортных планов Минсельхоз планирует провести с экспортерами в феврале 2019 года.

Согласно пресс-релизу, к настоящему времени поставки зерна составили 26,8 млн тонн, что на 4% выше, чем год назад. При этом экспорт пшеницы увеличился на 12%, до 22,6 млн тонн.

По итогам первой половины сельхозгода (июль-декабрь) экспорт зерна прогнозируется в объеме 28 млн тонн, во втором полугодии (январь-июнь) этот показатель ожидается на уровне 14 млн тонн. По оценке Минсельхоза, при таких объемах поставок за рубеж российский рынок будет обеспечен зерном и достаточными переходящими запасами для сохранения стабильной ценовой ситуации, отмечается в пресс-релизе.

Как отметила директор ООО ТД "Риф" Марина Турянская, присутствовавшая на совещании, совместная работа экспортеров с Минсельхозом и Россельхознадзором позволила не допустить дефицита зерна внутри страны.

В свою очередь, заместитель генерального директора компании "Гленкор Агро МЗК" (российская "дочка Glencore) Николай Демьянов подчеркнул, что такое взаимодействие позволяет полностью сбалансировать рынок и обеспечить стабильный зерновой баланс.

"Соответственно дефицит зерна в стране из-за высоких темпов экспорта в такой ситуации исключен, и все потребности внутреннего рынка будут обеспечены", - подчеркнул Демьянов.

Минсельхоз проводит встречи с экспортерами с августа этого года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минсельхоз

Новости по теме

Экономика
Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 годаBrent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года
В ходе торгов в четверг цены на нефть ускорили падениеПодробнее
 Акции "РусАла" и GDR En+ взлетели на 25-40% после известий о скором снятии санкций СШААкции "РусАла" и GDR En+ взлетели на 25-40% после известий о скором снятии санкций США
OFAC снимет санкции с компаний Олега Дерипаски в течение месяца, при этом их владелец останется в SDN ListПодробнее
 Нефть резко подешевела после заседания ФРСНефть резко подешевела после заседания ФРС
Brent опустилась до $56,2 за баррельПодробнее
 РусАл и En+ выходят из-под санкций. ОбобщениеРусАл и En+ выходят из-под санкций. Обобщение
OFAC снимет санкции с компаний Олега Дерипаски в течение месяцаПодробнее
Минфин США заявил о планах снять санкции с "РусАла" и En+ в течение 30 днейМинфин США заявил о планах снять санкции с "РусАла" и En+ в течение 30 дней
Сообщается, что доля Олега Дерипаски в En+ будет снижена с 70% до 44,95%Подробнее
 США ввели санкции против 18 человек и четырех компаний, связанных с РФСША ввели санкции против 18 человек и четырех компаний, связанных с РФ
В их числе обвиняемые в отравлении Скрипалей Анатолий Чепига и Александр МишкинПодробнее
 Евро поднялся выше 77 рублей впервые с 9 ноябряЕвро поднялся выше 77 рублей впервые с 9 ноября
Рубль подешевел в ожидании решения ФРС США по ставкеПодробнее
 Visa сообщила о запуске собственного сервиса переводов по номеру телефонаVisa сообщила о запуске собственного сервиса переводов по номеру телефона
В новом сервисе участвуют четыре российских банкаПодробнее
 Железная дорога-2018. Болевые решенияЖелезная дорога-2018. Болевые решения
Итоги года на железнодорожном рынкеПодробнее
 Орешкин поедет на Всемирный экономический форум в ДавосОрешкин поедет на Всемирный экономический форум в Давос
Глава Минэкономразвития примет участие в министерской встрече ВТО и рассчитывает увидеть в Швейцарии российских бизнесменов из санкционного спискаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 декабря6 фото
19 декабря
Фотохроника 19 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскомнадзор проверит BBC World News в ответ на действия британских властей против RTВ РоссииВице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицейМоскваПроезд в московском транспорте подорожает со 2 январяВ миреТрамп объявил о грядущей отставке министра обороныВ РоссииБольшая пресс-конференция Путина. Цитаты и контекстВ РоссииПравозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток ареста

В Конго разбился транспортный самолет Ан-26 с российским экипажем

Шувалов заявил об одобрении Медведевым идеи о передаче "Связь-банка" "Промсвязьбанку"

МИД РФ заявил, что погибший в украинской тюрьме россиянин мог быть убит

МИД РФ заявил, что погибший в украинской тюрьме россиянин мог быть убитПриехавшим в колонию российским дипломатам заявили, что Валерий Иванов получил травмы, упав с лестницы во время замены лампочки Подробнее

Украина потратит на оборону и армию более 5% ВВП в 2019 году

В результате стрельбы в Вене погиб один человек

Жаловавшаяся Путину дольщица ушла со встречи с врио губернатора Петербурга

Она заявила, что президент обещал ей личную беседу с Бегловым Подробнее

Неизвестные обстреляли российский Ми-8 на стоянке в Мали

Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду

Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Эрдоган отложил новую военную операцию в Сирии после разговора с Трампом

Загитова выиграла короткую программу фигуристок на чемпионате России

Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева показала 14-й результат Подробнее

Браудер заочно арестован в России по обвинению в создании преступного сообщества

Браудер заочно арестован в России по обвинению в создании преступного сообществаПо данным следствия, бизнесмен и его сообщники уклонялись от уплаты налогов, похищали бюджетные средства Подробнее

Запущенный Минобороны РФ спутник пополнил каталог космических объектов

Двое экс-полицейских из Перми осуждены за хищение более 20 тыс. литров топлива

Генсек НАТО объявил Россию одной из главных угроз альянсу

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');