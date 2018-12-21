Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

"По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерновых в 2018 году составил 112,8 млн тонн. Мы также запросили регионы о текущих остатках, и, исходя из обновленных цифр, Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна в текущем сельскохозяйственном году до 42 млн тонн", - сообщила Лут, процитированная в сообщении.

Прежний прогноз составлял 38-39 млн тонн.

Очередное совещание о возможной корректировке экспортных планов Минсельхоз планирует провести с экспортерами в феврале 2019 года.

Согласно пресс-релизу, к настоящему времени поставки зерна составили 26,8 млн тонн, что на 4% выше, чем год назад. При этом экспорт пшеницы увеличился на 12%, до 22,6 млн тонн.

По итогам первой половины сельхозгода (июль-декабрь) экспорт зерна прогнозируется в объеме 28 млн тонн, во втором полугодии (январь-июнь) этот показатель ожидается на уровне 14 млн тонн. По оценке Минсельхоза, при таких объемах поставок за рубеж российский рынок будет обеспечен зерном и достаточными переходящими запасами для сохранения стабильной ценовой ситуации, отмечается в пресс-релизе.

Как отметила директор ООО ТД "Риф" Марина Турянская, присутствовавшая на совещании, совместная работа экспортеров с Минсельхозом и Россельхознадзором позволила не допустить дефицита зерна внутри страны.

В свою очередь, заместитель генерального директора компании "Гленкор Агро МЗК" (российская "дочка Glencore) Николай Демьянов подчеркнул, что такое взаимодействие позволяет полностью сбалансировать рынок и обеспечить стабильный зерновой баланс.

"Соответственно дефицит зерна в стране из-за высоких темпов экспорта в такой ситуации исключен, и все потребности внутреннего рынка будут обеспечены", - подчеркнул Демьянов.

Минсельхоз проводит встречи с экспортерами с августа этого года.