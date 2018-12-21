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Экономика

Минсельхоз не обсуждал с экспортерами вопрос ограничения экспорта зерна

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос об ограничении экспорта зерна из России в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) не обсуждался.

Более того, речь шла о том, что прогноз экспорта может быть повышен до 42 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке, знакомый с ходом обсуждения.

По его словам, подчеркивалось, что ситуация на рынке спокойная, принятия активных мер воздействия, в том числе ограничительных, не требуется.

"Договорились, что и министерство, и экспортеры продолжат мониторить ситуацию с экспортом", - сказал он.

В настоящее время прогноз Минсельхоза по экспорту зерна составляет 38-39 млн тонн, в том числе 34-35 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз проводит встречи с экспортерами с августа этого года. На них анализируется ситуация с отправками зерна за рубеж, состояние внутреннего рынка и перспективы экспорта. Но накануне декабрьской встречи на рынке появилось беспокойство по поводу возможного ограничения экспорта зерна из-за возросших мировых цен на него.

В то же время большинство экспертов считает, что экономических предпосылок для ограничения экспорта зерна в настоящее время нет.

Темпы экспорта зерна из РФ по сравнению с началом сезона (июль 2018 года) снизились почти в 10 раз. С 1 июля по 13 декабря этого года за рубеж отправлено 25,9 млн тонн зерна, что на 4,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В частности, экспорт пшеницы составил 21,8 млн тонн (на 12,7% больше прошлогоднего), ячменя - 2,8 млн тонн (на 13,5% меньше), кукурузы - 1 млн тонн (в два раза меньше).

По данным Росстата, в этом году РФ собрала 112,8 млн тонн зерна.

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Теги: Минсельхоз
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