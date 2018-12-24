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Экономика

Суд утвердил мировое соглашение ФНС и подрядчика космодрома "Восточный" по долгу на 1,9 млрд руб

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана в понедельник утвердил мировое соглашение между управлением Федеральной налоговой службы (ФНС) по Татарстану и ООО "Производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань" по урегулированию задолженности, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании.

Мировое соглашение было заключено в рамках проверки обоснованности судом заявления ФНС о признании ПСО "Казань" несостоятельным (банкротом).

Ранее сообщалось, что сумма требований налоговой службы составляла 1,959 млрд рублей, позже размер был уменьшен до 1,891 млрд рублей.

Согласно мировому соглашению, которое было заключено 20 декабря текущего года, погашение будет производиться равными частями в течение 12 месяцев. График погашения предполагает ежемесячный платеж на сумму 157,6 млн рублей, а также проценты на остаток задолженности в размере ключевой ставки ЦБ на дату утверждения мирового соглашения судом.

Ранее руководитель пресс-службы ПСО "Казань" Светлана Брайловская сообщила журналистам, что компания уже начала погашать задолженность. "Выполнение работ компания не останавливала ни на один день и ни на одном объекте", - сказала Брайловская, отметив, что в том числе не останавливались работы на автодороге М-7 и по договору с "Роскосмосом".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что руководство "Роскосмоса" выразило опасения в связи со сложной финансовой ситуацией в ПСО "Казань". Компания обязалась возвести стартовый стол под ракетный комплекс "Ангара" на космодроме "Восточный" за 38,7 млрд рублей, однако управление ФНС по Татарстану подало иск с требованием признать объединение банкротом в связи с налоговой задолженностью в 1,96 млрд рублей. В "Казани" утверждали, что компания намерена избежать банкротства, однако в госкорпорации уже рассматривают вариант с оперативной заменой генподрядчика.

ПСО "Казань" ранее построило ряд стадионов к Чемпионату мира по футболу 2018 года, объекты для Универсиады 2013 года в Казани, крупные объекты в городе Иннополис в Татарстане.

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Теги: ФНС, космодром Восточный
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