В суд передано дело о хищении при строительстве космодрома "Восточный"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Передано в суд дело против трех работников Спецстроя, в том числе бывшего замначальника главка агентства Сергея Батукаева, обвиняемых в хищении более 20 млн рублей при строительстве космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"Окончено предварительное следствие в отношении бывших первого замначальника ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства" (Спецстроя - ИФ) Сергея Батукаева, руководителя проектов предприятия Натальи Буланцевой, а также бывших инженера подразделения по строительству космодрома "Восточный" Элизы Кучиной и директора ООО "СК Северстрой" Глеба Суховеркова", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

По данным ведомства, каждому из них предъявлено обвинение в групповом хищении чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). "Следствием установлено, что с марта по сентябрь 2015 года Батукаев и Буланцева с привлечением Кучиной и Суховеркова составляли фиктивные документы о выполненных работах по строительству зданий и сооружений космодрома "Восточный", а также закупке различных материалов, на основании которых на счета аффилированных к ним фирм в общей сложности перечислено порядка 21 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в последующем эти деньги были обналичены и похищены. "Желая создать круговую поруку среди работников предприятия, которые могли выявить недостоверность представленных сведений, Батукаев и Буланцева, нарушая установленные нормы, подготовили приказы о премировании подчиненных должностных лиц, по которым необоснованно было выплачено свыше 3,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

В СК напомнили, что в ходе предварительного следствия представителями Минобороны заявлены гражданские иски о взыскании в качестве возмещения причиненного вреда в солидарном порядке с Батукаева, Буланцевой, Кучиной и Суховеркова - свыше 6,3 млн рублей, Батукаева, Буланцевой и Кучиной - более 8,6 млн рублей, Батукаева и Буланцевой - 3,8 млн рублей.

"С целью обеспечения заявленных требований в ходе следствия наложен арест на нежилое помещение общей площадью свыше 370 квадратных метров, а также машино-место на подземной парковке, принадлежащие Батукаеву. Кроме того, в ходе предварительного расследования им добровольно возмещено свыше 6,1 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.