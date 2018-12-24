Цена нефти WTI упала ниже $45 за баррель

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в понедельник, при этом стоимость марки WTI упала ниже $45 за баррель впервые с 13 июля 2017 года.

Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:49 по московскому времени уменьшилась на 43 центов (0,8%) - до $53,39 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 69 центов (1,51%), до $44,9 за баррель.

Нефть дешевеет из-за сохраняющихся опасений перепроизводства топлива на мировом рынке.