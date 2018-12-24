Цена Brent ускорила падение и достигла $53,15 за баррель

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть ускорилось в понедельник на фоне низких объемов торгов в рождественскую неделю.

Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:46 по московскому времени уменьшилась на $0,67 (1,24%) - до $53,15 за баррель. Ранее котировки падали до $52,91 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,8 (1,75%), до $44,8 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent рухнула на 10,7%, WTI - на 11,4%. С октябрьских максимумов обе марки подешевели примерно на 40%.

Главным негативным фактором для рынка нефти остаются опасения по поводу замедления роста мировой экономики и сохранения избытка топлива.

Как сообщалось, представители Ирака, Кувейта и ОАЭ ранее согласились с заявлениями Саудовской Аравии о том, что ОПЕК продлит сокращение нефтедобычи еще на шесть месяцев, если в этом будет необходимость. Кроме того, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи дал понять, что возможно дополнительное снижение добычи в случае сохранения перепроизводства нефти в мировых масштабах.

Сама Саудовская Аравия, тем временем, по слухам планирует сократить добычу на 322 тысячи баррелей в сутки вместо заявленных ранее 250 тысяч баррелей в сутки.

"Невероятно, но, несмотря на перспективы еще большего снижения добычи, цены на нефть обновляют минимумы", - отмечает аналитик Oanda Стивен Иннз.

Давление на рынок оказывает растущая добыча в США. Как свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе выросло на десять единиц.