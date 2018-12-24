Структура банка "Траст" стала владельцем агрохолдинга "Здоровая ферма"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Структура банка "Траст" - ООО "Траст Птицеводческий холдинг" - стала владельцем уральской группы компаний "Здоровая ферма", прежний владелец группы - бизнесмен Микаил Шишханов - вышел из проекта, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"Траст Птицеводческий холдинг" с 14 декабря владеет 100% уставного капитала ООО "Группа компаний "Здоровая ферма", тогда как ранее единственным собственником этого ООО являлся Шишханов.

Как отмечается в сообщении ГК "Здоровая ферма", перед менеджментом птицеводческого холдинга стоит задача выстроить эффективное и прозрачное корпоративное управление, разработать и внедрить обновленную стратегию развития группы компаний.

"В рамках стратегии будет разработан комплекс мероприятий, направленных на финансовое оздоровление бизнеса, развитие производственных мощностей и адаптацию производства к потребностям и предпочтениям покупателей", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя президента - председателя правления банка "Траст" Артема Кириллова, которые приводятся в сообщении, птицеводческий холдинг будет развивать экспортный потенциал продукции ГК "Здоровая ферма" и расширит присутствие бренда в России.

В пресс-службе банка "Траст" информацию по сделке комментировать отказались.

Как сообщалось, Шишханов в июне 2018 года стал собственником группы компаний "Здоровая ферма", имеющей предприятия в Челябинской области и Пермском крае и занимающейся птицеводством, свиноводством, мясопереработкой и производством кормов. 100% уставного капитала ООО "ГК "Здоровая ферма" и ряд входящих в группу компаний перешли к нему от Владимира Акаева.

Общая проектная мощность "Здоровой фермы" по выпуску мясной продукции составляет порядка 135 тыс. тонн в год, по выпуску яиц - более 620 млн штук в год и более 500 тыс. тонн комбикормов в год.

ООО "Траст Птицеводческий холдинг", по данным "СПАРК-Интерфакс", зарегистрировано 10 октября 2018 года в Москве. Сферами деятельности компании являются управление финансово-промышленными группами, а также свиноводство, птицеводство. Владельцем 99,99% уставного капитала птицеводческого холдинга является ООО "Рост инвестиции", которое, в свою очередь, на 100% принадлежит банку "Траст".