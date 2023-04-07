"Траст" выставил на торги за 2 млрд рублей пермскую птицефабрику "Комсомольская"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Банк непрофильных активов "Траст" выставил на открытые торги птицефабрику "Комсомольская" (Пермский край, входит в ГК "Здоровая ферма"), сообщила пресс-служба банка.

Торги на повышение пройдут на площадке "Российского аукционного дома" (РАД) 19 мая. Начальная цена лота - 2 млрд рублей. Заявки принимаются до 15 мая.

На сайте РАД уточняется, шаг аукциона составит 48,9 млн рублей, сумма задатка - 195,6 млн рублей.

До конца 2023 года банк также планирует выставить на торги свиноводческое направление ГК "Здоровая ферма" - ООО "Родниковский свинокомплекс" (Челябинская область). В целом за оба этих актива банк планирует получить более 3 млрд рублей.

Птицефабрика "Комсомольская" - производитель полного цикла, включает комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания ремонтного молодняка и промышленного содержания кур-несушек, цеха сортировки и упаковки яиц. Производственные мощности составляют 650 млн штук товарных яиц в год, 2,8 млн кур-несушек. Годовой объем производства кормов - 110 тысяч тонн. Продукция продается в 20 регионах, 90% продаж приходится на крупнейшие федеральные сети. У фабрики есть разрешение на экспортные продажи в страны Таможенного союза, Персидского залива и Королевство Таиланд.

"Траст" отмечает, что по объемам производства птицефабрика занимает 12-е место среди российских производителей.

В декабре 2022 года прошел аукцион по продаже долей и акций пяти компаний группы "Здоровая ферма", а также прав требования к ним. Торги прошли на площадке РАД, к аукциону было допущено три участника. Победителем было признано ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу "Черкизово"), предложившее за активы стартовую цену - 4 млрд 33,263 рублей. Однако в январе этого года ООО "Московская сетевая компания", не допущенная к торгам, оспорила их результаты в суде. Рассмотрение спора не завершено, в частности, по решение суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области дело передано на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

ООО "Траст Птицеводческий холдинг" стало владельцем "Здоровой фермы" в декабре 2018 года. До этого несколько месяцев компания принадлежала структурам Микаила Шишханова - в тот период основного акционера Бинбанка и Рост банка. После того, как они были взяты на санацию, "Здоровая ферма" досталась "Трасту", на базе которого Банк России создал фонд плохих активов.

"Здоровая ферма" - диверсифицированный агропромышленный холдинг, производственные предприятия которого (АО "Птицефабрика "Комсомольская", ООО "Уральская мясная компания", ЗАО "Уралбройлер") расположены в Челябинске и Пермском крае.

"Трасту" от Рост банка и Бинбанка также досталась группа компаний "Русское зерно". В начале декабря 2022 года АПК "Михайловский" победил в аукционе по шести предприятиям ГК "Русское зерно". Лот был куплен по стартовой цене - 6,37 млрд рублей.