Биржа в Петербурге провела последние в 2018 году суточные торги газом

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Объем торгов газом с поставкой "в январе 2019 года" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на сессии в понедельник составил 718,8 млн кубических метров по сравнению с 1210,8 млн кубов на декабрь 2018 года и 1158,4 млн кубов на январь 2017 года, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник была последняя торговая сессия в этом году, суточные торги уже не проводились. Биржа отменила их до января в связи с наступающими праздниками и необходимостью обновления системы клиринга.

Таким образом, итоговый оборот биржевых торгов в 2018 году составил 15,15 млрд кубических метров после 20,2 млрд кубических метров в 2017 году. "Газпром" продал около 13,4 млрд кубических метров газа, тогда как мог продать 17,5 млрд кубических метров в соответствии с разрешенным лимитом действующей нормативной базы торгов.

В нынешнем году объем торгов упал не только ниже 2017 года, но и ниже 2016 года (16,8 млрд кубометров).