Рынок акций обновил минимум по индексу РТС с 11 сентября

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал предновогоднюю неделю с продолжения отката вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью из-за опасений замедления мировой экономики и избыточного предложения сырья; индекс РТС опустился к минимуму с 11 сентября во главе с бумагами экспортеров на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи откатился до 2322,27 пункта (-1,1%), индекс РТС - до 1070,09 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,8%.

Доллар просел до 68,36 рубля (-0,49 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мобильных телесистем" (-3,8%), "Мечела" (-3,3%), "РусАла" (-3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2%), "Норникеля" (-1,8%), ВТБ (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,5%), Сбербанка (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,8% "префы"), "Северстали" (-1,1%), "Татнефти" (-1% и -2,2% "префы").

Подросли бумаги "Россетей" (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,3%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "Транснефти" (+0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 19,331 млрд рублей (из них 6,022 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (Япония не работала в связи с празднованием Дня рождения императора, Китай подрос на 0,4%), но снижается Европа (FTSE, CAC 40 потеряли 0,5-1,5%, Германия не работает) и продолжился откат в США (индекс S&P 500 теряет 0,5%).

Поддержку китайскому рынку оказали сигналы о возможности новых стимулов в КНР в 2019 году и сообщения в СМИ в конце прошлой недели о "новом прогрессе" на переговорах о торговле с США. Кроме того, появилась информация о том, что Пекин работает над законом о совершенствовании интеллектуальных прав и предоставлении равных прав иностранным инвесторам.

В США рынок снижается на фоне приостановки работы правительства США и данных о ВВП, оказавшихся слабее ожиданий (рост ВВП за третий квартал был пересмотрен до 3,4% с ранее объявленных 3,5%). В понедельник сессия в США будет сокращенной, во вторник американские биржи закрыты.

Президент США Дональд Трамп в пятницу продолжал настаивать на необходимости построить стену на границе с Мексикой, угрожая приостановить работу правительства, если демократы Сената проголосуют против законопроекта о временном бюджете, который включает $5,7 млрд на ее возведение.

Работа части американских федеральных учреждений была приостановлена в 00:00 (8:00 по московскому времени) 22 декабря, уже после завершения пятничных торгов. Пока неясно, когда правительство возобновит работу, есть вероятность, что это произойдет уже в новом году. В список ведомств, на которые в бюджете США не хватило средств, входят в числе прочих министерства финансов, юстиции, Госдепартамент, а также ФБР, таможенная и пограничная службы.

Нефть в понедельник также продолжила снижение после локального утреннего роста, цены вновь нацелили на минимумы более чем за год. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $52,95 за баррель (-1,6% и -1% в пятницу), февральская цена WTI - $44,65 за баррель (-2,1% и -0,6% в пятницу).