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Экономика

Рубль умеренно укрепился к доллару и евро, несмотря на падение цен на нефть

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник вечером; рубль умеренно растет к бивалютной корзине, несмотря на снижение цен на нефть.

Курс доллара США составил 68,35 руб. в 19:00, что на 49,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 78,01 руб., опустившись на 21,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 37,01 копейки - до 72,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах, несмотря на падение цен на нефть и снижение российских и американских фондовых индексов. Поддержку нацвалюте оказывают налоговый период декабря и фиксация прибыли по "коротким" позициям по рублю на последней неделе года.

В понедельник фондовые биржи США будут работать по укороченному графику (до 21:00 по московскому времени), а во вторник рынки будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Из-за этого ожидается, что объем торгов на текущей неделе будет ниже среднего.

Инвесторы реагируют главным образом на политические новости в отсутствие важных статданных. Как сообщалось, работа части американских федеральных учреждений была приостановлена в 00:00 (8:00 по московскому времени) 22 декабря. Пока не ясно, когда правительство возобновит работу, есть вероятность, что это произойдет уже в новом году. Таким образом, Трамп исполнил свою угрозу, не получив финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.

Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин провел индивидуальные беседы с руководителями шести крупнейших американских банков, чтобы убедиться в наличии у кредитных организаций достаточной ликвидности и в стабильности ситуации на финансовом рынке.

Руководители банков подтвердили, что располагают "достаточной ликвидностью для кредитования потребителей и бизнеса и проведения других рыночных операций", говорится в воскресном заявлении Минфина.

Падение цен на нефть ускорилось в понедельник на фоне низких объемов торгов в рождественскую неделю. Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени уменьшилась на 1,73% - до $52,89. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 2,19%, до $44,59 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent рухнула на 10,7%, WTI - на 11,4%. С октябрьских максимумов обе марки подешевели примерно на 40%. Главным негативным фактором для рынка нефти остаются опасения по поводу замедления роста мировой экономики и сохранения избытка топлива.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 декабря на 39,88 копейки, до 68,4073 руб., и уменьшил курс евро на 8,31 копейки, до 77,8886 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в понедельник на 16,72 копейки по отношению к пятнице и составил 68,3834 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 1,82 копейки и составил 68,3938 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 261,555 млн, из которых $1 млрд 228,667 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 032,888 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 12,86 копейки, до 77,8127 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 17,58 копейки и составил 77,9593 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR964,124 млн, из которых EUR623,777 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR340,347 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,94 годовых. В то же время, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 8,05% годовых, ставка на срок 1 месяц - на уровне 8,28% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также остались на уровне предыдущих торгов - 8,61% и 8,7% годовых соответственно.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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