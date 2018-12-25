Власти Петербурга подписали СПИК с Hyundai на 16,6 млрд рублей до конца 2027 года

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга подписали специальный инвестиционный контракт с ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге) с инвестициями на 16,6 млрд рублей до конца 2027 года.

Как передал корреспондент "Интерфакса", подписи под соглашением поставили во вторник врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор ООО Ли Ёнтек.

"Соглашение, которое мы подписываем, имеет очень большое значение и для города, и для компании. Это курс на повышение локализации производства. В настоящее время уровень локализации завода составляет 47%. В Петербурге компанией будет запущено производство двигателей, коробок переключения передач, в планах модернизация производства, обновление модельного ряда, создание центра исследований и разработок... В развитие петербургского завода Hyundai, насколько я знаю, будет вложено почти 16,6 миллиарда рублей", - отметил Беглов на церемонии.

Как отмечается в материалах пресс-службы Смольного, в рамках инвестиционного проекта компания планирует инвестировать свыше 16,6 млрд рублей, объём налогов и прочих платежей в бюджеты всех уровней составит более 224 млрд рублей, объём произведенной и реализованной продукции - более 1442,3 млрд рублей, 10% из которой будет направлено на экспорт.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс. автомобилей в год.