Hyundai закрыла сделку по покупке завода GM в Петербурге

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сделка по покупке российским представительством южнокорейской Hyundai бывшего завода General Motors в Петербурге закрыта в начале ноября, производственные планы по площадке пока не раскрываются.

"Сделка была закрыта 6 ноября, регистрация собственности была осуществлена 2 ноября. Хотим подчеркнуть, что из-за сложной ситуации, связанной с пандемией, говорить о каких-то конкретных сроках начала производства преждевременно", - рассказала глава пресс-службы ООО "Хендэ Мотор СНГ" Юлия Тихонравова в ходе онлайн-конференции по итогам 2020 года с участием управляющего директора компании Алексея Калицева.

Сумму сделки представители Hyundai не уточняют.

Калицев, в свою очередь, не уточнил, планируется ли переносить в Шушары производство выпускаемых на мощностях "Автотора" моделей.

По его словам, прорабатываются различные сценарии. "Анализируем возможности нашего завода, анализируем потребности и перспективы рынка. И мы также анализируем наш модельный ряд, потому что совершенно очевидно, что наш проект в Шушарах носит долгосрочный характер, мы смотрим на горизонт 5-8 лет", - сказал он.

Калицев предположил, что поэтому пока преждевременно говорить о каких-то конкретных моделях и объемах. "Я думаю, в следующем году, к нашей полугодовой конференции, у нас уже будет более четкая картина и мы сможем вам представить производственную программу второй площадки", - сказал он.

Как сообщалось, в начале августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство российской производственной "дочки" Hyundai – ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) – о получении в собственность завода General Motors в Шушарах. Ходатайство было подано ХММР в конце июля.

Еще в прошлом году на рынке обсуждались перспективы приобретения петербургской производственной площадки GM белорусским автопроизводителем "Юнисон Авто". В начале 2019 года ФАС удовлетворила соответствующее ходатайство белорусской компании. Антимонопольная служба тогда отмечала, что площадка в Шушарах составляет "более 20% основных производственных средств ООО "Дженерал Моторз Авто". Однако переговоры заглохли.

Концерн General Motors свернул производство на своем заводе в Петербурге в 2015 году. GM продолжает продажу люксовых автомобилей Cadillac и премиальных моделей Chevrolet на российском рынке, оказывает поддержку своим клиентам. Производственная площадка остается законсервированной. Среди интересовавшихся заводом представители местных властей и источники на рынке помимо "Юнисона" называли немецкий концерн BMW, узбекский "Узавтопром".

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода – более 200 тыс. автомобилей в год.