Рынок акций РФ днем отыграл часть утренних потерь благодаря ослаблению рубля

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем во вторник отыграл часть утренних потерь, когда падение усилилось из-за закрытия позиций игроками по сигналам "стоп-лосс" на фоне обвалившихся мировых площадок в канун западного Рождества; индекс МосБиржи после падения ниже 2260 пунктов смог отскочить выше 2280 пунктов.

К 13:30 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2281,22 пункта (-1,8%, минимум дня - 2258,56 пункта), индекс РТС - 1044,34 пункта (-2,4%, минимум дня - 1033,31 пункта - минимум с августа 2017 года); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,2%.

Доллар вырос до 68,81 руб. (+0,23 рубля).

Подешевели акции "РусАла" (-4,2%), "Мосбиржи" (-3,4%), "Мечела" (-3,1%), ВТБ (-2,7%), "Интер РАО" (-2,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), "Магнита" (-2,2%), "Мобильных телесистем" (-2,1%), "Газпрома" (-2,1%), "Татнефти" (-2%), "Норникеля" (-1,9%), "РусГидро" (-1,7%), Сбербанка (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Башнефти" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (-1,4%).

Индексы в США накануне упали на 2,2-2,9% после рекордного с 2008 года обвала на прошлой неделе. Фондовые биржи США работали по укороченному графику (до 21:00 по московскому времени), а во вторник рынки США и Европы будут закрыты в связи с празднованием западного Рождества. Из-за этого ожидается, что объем торгов на текущей неделе будет ниже среднего.

В отсутствие статданных инвесторы реагировали на политические новости.

Как сообщалось, работа части американских федеральных учреждений была приостановлена 22 декабря. Пока не ясно, когда правительство возобновит работу, есть вероятность, что это произойдет уже в новом году. В список ведомств, на которые в бюджете США не хватило средств, входят в числе прочих министерства финансов, юстиции, Госдепартамент, а также ФБР, таможенная и пограничная службы.

Таким образом, президент США Дональд Трамп исполнил свою угрозу, не получив финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.

Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин провел индивидуальные беседы с руководителями шести крупнейших американских банков, чтобы убедиться в наличии у кредитных организаций достаточной ликвидности и в стабильности ситуации на финансовом рынке.

Руководители банков подтвердили, что располагают "достаточной ликвидностью для кредитования потребителей и бизнеса и проведения других рыночных операций", говорилось в воскресном заявлении Минфина.

Между тем воскресные беседы Мнучина с главами шести ведущих банков США не успокоили инвесторов и самого Трампа, отмечает агентство Bloomberg. Следующей мишенью Трампа может стать сам министр финансов Мнучин, на которого глава государства, вероятно, возложит ответственность за обвал финансовых рынков.

Во вторник снизилась фондовая Азия (Япония обвалилась на 5%, Китай - на 0,9%), фьючерс на индекс S&P 500 накануне закрылся падением на 3%.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent накануне упала до $50,49 за баррель (-6,2%), уровень цен на $2,5 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в понедельник; февральская цена WTI откатилась до $42,68 за баррель (-6,4%).

Для обоих эталонных марок достигнутые в ходе торгов в понедельник значения были минимальными с июля 2017 года.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук, котировки Brent находятся в нисходящем тренде на фоне продолжения распродаж на глобальных рынках из-за опасений относительно замедления мировой экономики и ужесточения монетарной политики ФРС. В текущий момент цены на нефть находятся существенно ниже оценки равновесного уровня ($60 за баррель), обусловленного фундаментальными факторами. В целом опасения относительно слабого роста спроса на нефть преувеличены, а риски уменьшения предложения недооценены, что будет способствовать возврату цен к равновесному уровню в среднесрочной перспективе. При этом крупные участники рынка уже используют возможности сложившейся конъюнктуры и сокращают короткие позиции. Скорее всего, котировки Brent протестируют отметку $50 за баррель, после чего перейдут в консолидацию с дальнейшим восстановлением, считает аналитик.

Как отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров, во вторник на "Московской бирже" наблюдается низкая активность торговли акциями, обусловленная праздничными выходными в Европе и США. Основное давление на российские индексы оказывает падение котировок акций нефтегазовых компаний. Кроме того, хуже рынка выглядят бумаги "Детского мира" (-5%, до 90,12 рубля), испытавшие дивидендный разрыв на бирже с учетом расчетов "Т+2" (дивиденды за 9 месяцев составят 4,39 рубля на акцию, закрытие реестра 26 декабря). В свою очередь, доллар вновь приблизился к отметке 69 руб., отыгрывая падение цен на нефть.

По словам руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта, рынки празднуют западное Рождество в режиме повсеместной паники.

Американский индекс S&P 500 официально перешел на территорию "медвежьего" рынка, снизившись от исторических максимумов на 20%, достигнутых 24 сентября. Индекс достиг минимального с апреля 2017 уровня на комбинации торговой войны и повышения ставки ФРС. Dow готов завершить месяц с максимальными потерями с октября 2008 года. После обвала Уолл-стрит прилично просели и азиатские площадки.

В Азии бегство от рисков заставило инвесторов искать укрытия в японских гособлигациях, доходность которых упала до нулевой отметки - это самое низкое значение с сентября 2017 года.

Российские индексы не смогли противостоять внешнему негативу, да и динамика цен на нефть не предполагает роста активов. Brent пробила отметку $51 и теперь целится на ключевой психологический уровень $50, также поддавшись панике на Уолл-стрит, которая перекинулась на все рисковые активы.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, инвесторы уделяют большое внимание американским политическим новостям, которые способствуют росту нервозности на рынках и провоцируют "рискофобию". Президент США Д.Трамп вновь подверг критике председателя ФРС Джерома Пауэлла, фактически поставив наиболее значимый из глобальных финансовых регуляторов на один уровень с центробанками развивающихся рынков, которым приходится прикладывать большие усилия, отстаивая свою независимость от исполнительной власти. Дальнейшее развитие конфликта между Белым домом и Конгрессом США также не обнадеживало инвесторов.

Как отмечает эксперт "Международного финансового центра" Ольга Прохорова, бегство инвесторов из давно перегретого американского фондового рынка в последний день перед западным Рождеством усилилось, индекс S&P 500 ускорил падение, которое уже превысило 20% с максимумов года. Советы экс-главы ФРС Алана Гринспена, озвученные в недавнем интервью, абсолютно оправдались, и самый продолжительный с 1960-х годов период роста фондового рынка США завершился.

Обращение министерства финансов США к ведущим банкам Уолл-стрит и созыв экстренной группы по финансовым рынкам при Белом доме не принесли новогоднего чуда на Уолл-стрит. Хотя крупнейшие банки США и заверили главу Минфина США С.Мнучина в своей способности справиться с ситуацией и в достаточном уровне ликвидности для кредитования и операций на рынке, падение рынка акций продолжилось. Ситуация, которая еще недавно не была критичной, может стать таковой уже в ближайшее время, поскольку в конце года желающих "ловить падающие ножи" нет (так именуются покупки в моменты резких нисходящих импульсов). Наоборот, снижение ускоряется благодаря срабатыванию алгоритмических стратегий и роботов, которые используют в своей работе хедж-фонды (по данным NYSE, автоматизированная торговля обеспечивает около 80% оборота рынка акций), отмечает эксперт.

Достижение отметки 2300 пунктов по S&P 500 будет критически важным моментом - именно прорыв данного уровня будет означать пробой долгосрочного "аптренда" на рынке S&P 500, сформированного еще с 2009 года. Учитывая объем проблем, которые скопились к концу года (ужесточение политики ФРС, сжатие денежной массы, торговая война с Китаем, нарастающий конфликт Д.Трампа с ФРС и приостановка работы правительства США), ждать чуда и внезапного разворота не стоит. Если рубеж 2300 пунктов будет пробит, то рынок продолжит снижение к отметкам 1800 пунктов по S&P 500, считает Прохорова.

Как отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, последнюю неделю уходящего года рынки начали явно неудачно. Нефть Brent находится ниже пиковых максимумов октября уже на 40%, цена всерьез нацелилась на тестирование ключевой психологической отметки $50 за баррель.

Трейдеры в сырьевом сегменте продолжают избавляться от фьючерсных контрактов, несмотря на попытки ОПЕК сдержать текущий обвал обещаниями ограничить добычу сильнее и не более длительный срок, если потребуется. Во-первых, у инвесторов изначально были сомнения в эффективности новой сделки производителей, от которых не ждут строгого и честного соблюдения ее условий. Во-вторых, на данный момент игроки сосредоточены даже не на внутренних факторах, а на происходящем в мире, и обвал фондовых рынков США, мягко говоря, тревожит трейдеров.

Помимо опасений за мировую экономику, инвесторами движут переживания по поводу торговой войны, временного прекращения работы правительства в Штатах, а также критики Трампа в адрес главы ФРС, которая становится все более агрессивной. После празднования западного Рождества, 27 декабря, состоится следующее заседание Сената. Если вопрос не разрешится, падение фондовых рынков и нефтяных цен продолжится, считает Мащенко.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (-16,2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-7,2%), "Иркута" (-6,5%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (-5,8%), "Аптечной сети 36,6" (-5,7%), "Детского мира" (-5%).

Выросли бумаги ПАО "Тантал" (+25,2%), "Селигдара" (+1,8%), "ФосАгро" (+1,3%), "Группы ЛСР" (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 по московскому времени составил 11,787 млрд рублей (из них 3,689 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).