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Трамп задумался об отставке главы Минфина Мнучина на фоне обвала финансовых рынков

Есть обновление от 10:34

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Следующей мишенью президента США Дональда Трампа может стать министр финансов Стивен Мнучин, на которого глава государства, вероятно, возложит ответственность за обвал финансовых рынков, пишет агентство Bloomberg.

Воскресные беседы Мнучина с главами шести ведущих банков США и совещание с регуляторами финсектора, поспешно созванное в рождественский Сочельник (24 декабря), не успокоило инвесторов и самого Трампа, отмечает агентство.

Трамп может продолжить поиск виновных в обвале рынка акций, и его гнев, ранее направленный на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, теперь может обратиться против министра финансов.

Один из источников рассказал Bloomberg, что Трамп уже задумывался о возможности увольнения Мнучина. Другой источник утверждает, что решение о будущем главы Минфина будет зависеть от показателей фондового рынка США.

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По данным источников, Трамп также интересовался, не мог ли кто-либо из его советников проводить регулярные встречи с Пауэллом. Если такой посредник будет найден, позиции Мнучина могут быть подорваны: сейчас глава Минфина встречается с председателем ФРС каждую неделю и обычно доводит до его сведения взгляды Белого дома на тот или иной вопрос.

Ранее Трамп раскритиковал работу ФРС, отметив, что это ЦБ - "единственная проблема экономики" США и что он "не чувствует рынок".

По итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы резко снизились - на 2,2-2,9%. Пока рынок рос, Трамп считал его динамику одним из показателей успешности своей работы на посту президента. Однако все три основных индикатора снизились более чем на 10% с начала 2018 года, и "ралли Санта-Клауса", если оно будет наблюдаться в этом году, вряд ли исправит ситуацию.

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Теги: США, Дональд Трамп, Стивен Мнучин

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