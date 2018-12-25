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Продукты питания в РФ в январе-ноябре дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕС

Больше всего подорожало мясо, сахар и конфеты, а овощи и фрукты подешевели

Продукты питания в РФ в январе-ноябре дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕС
Фото: ТАСС, Андрей Махонин

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рост цен на продукты питания в РФ за январь-ноябрь 2018 года составил 3,3%, в то время как в среднем по ЕС продовольствие стало дороже на 1,0%, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстат).

При этом в ноябре цены на продукты в РФ подскочили на 1,2%, в ЕС снизились на 0,1%.

Как сообщалось, продукты питания в РФ в 2017 году дорожали медленнее, чем в ЕС, это наблюдалось впервые с 2011 года. Рост цен на продовольствие в РФ в 2017 году составил 0,7%, в то время как в ЕС - 2,6%.

Согласно сообщению Росстата, в России за январь-ноябрь 2018 года отмечался существенный прирост цен на мясо и мясопродукты - 6,7% (в ЕС - 0,4%), а также на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - 5,1% (в ЕС - 0,2%).

Молочные изделия, сыры и яйца подорожали в РФ за 11 месяцев на 2,9% (в ЕС цены на них практически не изменились), хлебобулочные изделия и крупы - на 2,8% (в ЕС - на 1,4%), рыба и морепродукты - на 2,5% (в среднем по ЕС - на 1,9%), масла и жиры - на 2,1% (в странах ЕС - подешевели в среднем на 0,6%).

При этом цены на овощи и фрукты в РФ за январь-ноябрь снизились на 5,8% и 0,1% соответственно (в среднем по странам ЕС цены на овощи выросли на 4,3%, на фрукты - снизились на 0,7%).

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Теги: Росстат

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