В 2018 году в России больше всех остальных продуктов подорожали сахар и яйца

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В России в 2018 году из продовольствия больше всего подорожали сахар и куриные яйца, продовольственная инфляция ускорилась, сообщает в четверг Росстат.

Цены на сахар повысились на 28,3%, на яйца - на 25,9%.

Кроме того, мясо птицы подорожало на 9,7%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 5,2%, плодоовощная продукция - на 4,9%, рыба и морепродукты - на 3,7%, сливочное масло - на 3,6%, молоко и молочная продукция - на 2,9%.

Рост цен на макаронные изделия составил 1,4%, на крупы и бобовые культуры - на 1,2%. Алкогольные напитки подорожали на 1,3%.

Всего продовольственные товары в 2018 году подорожали на 4,7%, причем продовольственная инфляция значительно ускорилась по сравнению с 2017 годом, когда она составляла 1,1%.

При этом Росстат уточнил оценку инфляции за весь 2018 год (за счет процедуры округлений - ИФ) - с 4,2% до до 4,3% по предварительным декабрьским данным.

Рост цен по итогам 2018 года превысил верхнюю границу прогноза ЦБ (3,9-4,2%) и оказался существенно выше уточненного прогноза правительства от сентября, заложенного в поправки в бюджет на 2018 год (3,4%).