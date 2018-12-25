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Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров ОСК

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), сообщила компания.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября удовлетворил заявление Полтавченко об увольнении с поста губернатора Санкт-Петербурга по собственному желанию и предложил ему возглавить ОСК в качестве председателя совета директоров.

Совет директоров ОСК принял решение об избрании Полтавченко председателем совета на заседании 25 декабря, говорится в пресс-релизе.

Распоряжение о выдвижении Полтавченко в совет директоров судостроительной корпорации премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 8 декабря. О том, что Полтавченко вошел в состав директоров ОСК, стало известно 19 декабря.

В настоящее время совет директоров ОСК состоит из 11 человек. Помимо Полтавченко, в этот руководящий орган ОСК в декабре вошли замминистра обороны Алексей Криворучко, замгендиректора - директор дирекции Северного морского пути "Росатома" Вячеслав Рукша и заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев.

В совет также входят президент АО "ОСК" Алексей Рахманов, заместитель генерального директора ГК "Ростех" Владимир Артяков, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов, первый замглавы - главный инженер "Совкомфлота" Игорь Тонковидов, вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин и замминистра сельского хозяйства РФ, руководитель Федерального агентства по рыболовству РФ Илья Шестаков.

Как сообщалось, из состава совета в декабре вышли министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (экс-глава совета), советник министра экономического развития РФ Сергей Галкин, главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Владимир Королев, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Илья Петров, а также президент и владелец транспортно-логистической группы "Дело" Сергей Шишкарев.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" на 100% находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

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Теги: Георгий Полтавченко, ОСК

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