Путин решил сменить губернатора Санкт-Петербурга

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил полпреду президента РФ в Северо-западном федеральном округе Александру Беглову стать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Владимир Путин только что провел встречу с Александром Бегловым и (нынешним губернатором Петербурга - ИФ) Георгием Полтавченко. Путин предложил Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК - ИФ) в качестве председателя совета директоров компании, а Беглову предложил стать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до сентября, до выборов", - сообщил Песков в среду журналистам.

Позднее было объявлено, что Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Полтавченко и назначении Белгова врио главы Санкт-Петербурга. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина в среду сообщила "Интерфаксу", что выборы губернатора Санкт-Петербурга в случае отставки Полтавченко состоятся в следующем году в единый день голосования 8 сентября.

Куда пойдет работать Полтавченко

В ходе разговора с Полтавченко Путин поставил перед ОСК задачу диверсифицировать производство в пользу гражданской продукции.

"Одна из ключевых задач - переходить от заказов в области обеспечения обороноспособности, в области гособоронзаказа к строительству судов различного класса гражданского назначения. Не только специального, но и смотреть шире и дальше", - сказал он.

Вместе с тем, Вутин подчеркнул, что "и задачу решения вопросов повышения обороноспособности в этой сфере тоже никто не снимал и в ближайшее время не собираемся это снимать". Глава государства также обратил внимание Полтавченко, что он должен заниматься на новой должности не только развитием судостроительного кластера Санкт-Петербурга, но и всей отрасли.

Объединенная судостроительная корпорация - крупнейшая судостроительная компания России с персоналом свыше 80 тысяч человек. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.

В настоящее время, согласно сайту ОСК, председателем совета директоров корпорации является глава Минпромторга Денис Мантуров.

Корпорация создана указом президента в 2007 году для консолидации судостроительной отрасли. 100% акций ОСК - у государства. Выручка в 2017 году составила 370 млрд руб., прибыль - 3 млрд руб.