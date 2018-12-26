Экономика

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Курсы доллара США и евро растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне сниженной активности участников во второй день Рождественских праздников.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,71-68,79 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,75 руб./$1 (+8,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 78,42 руб./EUR1 (+16 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 11,88 копейки к уровню закрытия вторника, до 73,1 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,52 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,59 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников. В среду закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Гонконга и Австралии.

Президент США Дональд Трамп во вторник предпринял попытку успокоить финансовые рынки, взволнованные слухами о неустойчивости позиции министра финансов Стивена Мнучина.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что Трамп недоволен Мнучином и уже задумывался о его увольнении с поста главы Минфина.

Однако в ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник Трамп заявил о доверии Мнучину. Отвечая на вопрос о том, доверяет ли он главе Минфина, президент ответил: "Да, я доверяю. Это очень талантливый и умный человек".

Трамп также выразил уверенность в том, что Федрезерв "скоро поймет", что "поднимает ставку слишком быстро". В последнее время американский президент неоднократно критиковал действия Федеральной резервной системы, а на этой неделе назвал Федрезерв "единственной проблемой экономики США".

Цены на нефть демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику утром в среду. Brent стабилизировалась после падения ранее в ходе торгов ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года, цена WTI растет.

Сигналы ослабления темпов экономического подъема по всему миру привели к формированию "медвежьего" тренда на многих фондовых рынках, что спровоцировало резкое сокращение спроса на рискованные активы, включая нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве снизилась на 0,55%, до $50,49 за баррель. В течение сессии цена опускалась до $49,93 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,26% - до $42,64 за баррель.

Цены на нефть упали более чем на 40% с максимального за 4 года уровня, зафиксированного в октябре, в связи с опасениями избытка предложения на нефтяном рынке.

Страны ОПЕК+ ранее в этом месяце договорились о сокращении добычи, однако инвесторы сомневаются, что снижение производства нефти будет достаточным, чтобы сократить избыток в условиях близкого к рекордному уровню добычи в США.

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Теги: Московская биржа

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