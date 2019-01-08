Страхование живет полной жизнью

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Год 2018 оказался для российского страхового сообщества в целом более удачным и творчески богатым, чем предыдущий. Показатель общих премий превзойдет прогнозы Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Планируемый прирост годовых премий ожидался на уровне в 13% против 8% в 2017 году, но был достигнут уже по итогам девяти месяцев, общероссийские сборы пробили планку 1 трлн рублей.

В лидерах по темпам прироста премий, как и прежде, страховщики жизни, их сборы увеличились на 40% уже по итогам семи месяцев (57% за весь 2017 год).

Кризис на рынке ОСАГО в уходящем году ослабил хватку, дав небольшую передышку российским автостраховщикам. Сказались на понижении убыточности в ОСАГО первые результаты национальной кампании по борьбе со страховыми мошенниками, добавил стабильности переход на выплаты в натуральной форме в ОСАГО (ремонт авто) в ряде регионов. Глобальным проектом стала подготовка к началу либерализации в ОСАГО, подготовка заняла весь год, сама реформа начнется в 2019 году.

В уходящем году были приняты законы о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций природного характера, о финомбудсмене, о санации страховщиков, о господдержке в агростраховании. Все они создают новые возможности для развития страхового рынка. Страховщики прошли первый этап саморегулирования, ВСС как единая саморегулируемая организация входит в 2019 год с новой стратегией и новыми стандартами деятельности, определились принципы взаимодействия с потребителями.

Однако, судя по настроению страховщиков, все достижения нивелируются общими процессами стагнации на рынке. Если вынести за скобки результаты в страховании жизни, премии по прочим видам страхования увеличились всего на 4,9% - то есть примерно на уровень инфляции. Правда, это лучше результатов 2017 года, когда показатель сократился на 1,8% по сравнению с 2016 годом. Платежеспособный спрос, как отмечают участники опроса 'Интерфакса", снижается как в сегменте юридических, так и в сегменте физических лиц. Тем не менее, лидеры рынка удерживают завидную рентабельность капитала (свыше 40%) и остаются прибыльными. По итогам 2019 года ВСС прогнозирует прирост общего показателя сборов на уровне 15%.

Старт реформы ОСАГО

В 2018 году планировалось несколько событий, старт которых оказался отложенным. Главным ожиданием всего страхового рынка была надежда на старт реформы в ОСАГО, связанной с изменениями тарифной политики. Эта мера должна была стабилизировать весь сектор страхования. Подготовка к старту реформы ОСАГО была проведена в течение года, ключевое указание ЦБ о расширении тарифного коридора и модернизации расчета коэффициента за аварийную езду (бонус-малус) было направлено в декабре на утверждение в Минюст. Реализация первого этапа реформы, переход к индивидуализации тарифов в ОСАГО, внедрение принципа "водитель платит как водит" начнет происходить уже с 2019 года поэтапно.

На первом этапе реформы значительно расширятся границы тарифного коридора для страховщиков. Их разлет в настоящее время в ОСАГО составляет 20%, предполагается, что границы коридора уйдут вверх и вниз еще на 20%, ширина тарифного коридора достигнет 60%. Вместо четырех значений коэффициента "возраст-стаж" будет введено 58 градаций. Также будет реформирован коэффициент "бонус-малус", водитель сможет получать только одно значение этого коэффициента один раз в год (1 апреля).

Средняя цена полиса ОСАГО там, где страховщики будут повышать тарифы после выхода указания ЦБ, может вырасти не более чем на 1,5%, комментировал ранее зампред Банка России Владимир Чистюхин перспективы первой волны пересмотра тарифов в ОСАГО. Он отмечал, что цена на полисы ОСАГО может быть снижена в 30 регионах РФ в 2019 году.

Дальнейшая либерализация ОСАГО будет проходить одновременно с законодательными изменениями. Целый ряд поправок в закон об ОСАГО подготовил Минфин, они обсуждаются правительством и в администрации президента. Пока ряду юристов неясно, как поправки о добровольном увеличении страховых сумм в ОСАГО, о доплате к тарифу ОСАГО, предложенные Минфином, сочетаются с обязательными статьями закона об "автогражданке", ведутся споры на уровне юридической техники. Тем не менее, все стороны обсуждения, включая ЦБ, согласны в том, что цена полиса ОСАГО должна в большей степени учитывать индивидуальные особенности водителя, этот принцип будет последовательно воплощаться в жизнь.

Как сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя перспективы либерализации ОСАГО, к 2023-2025 годам можно будет подумать о полном освобождении тарифов. Пока же ЦБ, соглашаясь на расширение тарифной свободы для страховщиков ОСАГО, одновременно инициирует поправки в законодательство, которые позволят контролировать обоснованность используемых СК тарифов.

Чем лечили

Сам 2018 год принес естественное "смягчение болезни" в сегменте ОСАГО, дал небольшую передышку. Премии автостраховщиков по ОСАГО за 11 месяцев года, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), практически не изменились и составили 206,3 млрд рублей, а вот выплаты снизились на 23% - до 129,4 млрд рублей. Тенденция опережающего снижения показателя выплат в ОСАГО устойчиво проявлялась от квартала к кварталу. Комментируя улучшение ситуации в ОСАГО, эксперты автостраховщиков связывали это с проявившимися результатами борьбы со страховыми мошенниками, с влиянием выплат в натуральной форме (они исключают участие мошенников и недобросовестных автоюристов из процесса получения выплат в ОСАГО). Однако есть и другое мнение. Как показал проведенный "Интерфаксом" опрос страховщиков ОСАГО, улучшение статистики в "автогражданке" многие относят на счет устранения негативного влияния "Росгосстраха", прекращения прежней политики компании на рынке ОСАГО.

"В 2018 году в ОСАГО мы увидели, как работает рынок без негативного фактора "Росгосстрха" (времен 2016-2017 годов с прежними акционерами, до прихода банка "Открытие" в качестве собственника, до кураторства ЦБ - ИФ)", - заявил "Интерфаксу" представитель одного из ведущих автостраховщиков. По его мнению, "сам кризис в ОСАГО был спровоцирован политикой прежнего "Росгосстраха", убытки которого упрямо распределялись коллегам по цеху через всевозможные механизмы. Сначала через взаиморасчеты между прямым страховщиком и страховщиком виновного в ДТП. Средняя выплата "Росгосстраха" в ту пору на 50% превосходила по размеру среднюю выплату в целом по рынку. Особо подозрительные страховщики допускали, что "дело нечисто", похоже на вывод средств из компании через подставных автоюристов. Ведь еще недавно у "Росгосстраха" была слава того, кто нещадно режет выплаты по автострахованию. Однако доказать никто ничего не мог".

"В любом случае, если бы не было негативного влияния на сегмент прежнего "Росгосстраха" с его политикой, не понадобилось бы создавать и систему "Единого агента" для обеспечения покупки бумажных полисов клиентами, и систему "Е-Гарант" для обеспечения электронных продаж в особо убыточных с точки зрения ОСАГО сегментах или регионах. Решение ЦБ 2017 года о переводе "Росгосстраха" под контроль банка "Открытие", контроль регулятора за положением компании было правильным", - заявил собеседник агентства. Политика новых управленцев "Росгосстраха" по блокировке всех возможных каналов оттока денег из компании, видимо, дала результат, который также ощутил и весь рынок ОСАГО.

Комментируя итоги ПАО СК "Росгосстрах" за 9 месяцев 2018 года, генеральный директор Николаус Фрай сообщил, что с учетом данных по группе "Капитал" (присоединилась к "Росгосстраху" в 2018 году) чистая прибыль по РСБУ составила 6 млрд рублей, объем премии достиг 51,4 млрд рублей. "Оценивая результат компании за три квартала, следует также помнить, он получен с учетом обесценения некоторых ценных бумаг, оставшихся в компании после смены собственника. Бумаги потеряли в цене в общей сложности 3,2 млрд рублей. Без этих потерь итоги работы компании выглядели бы еще лучше", - уточнил Фрай "Интерфаксу".

Помощь законодателей

Институциональным помощником для страховщиков ОСАГО со следующего года станет служба финансового омбудсмена. Служба создавалась в помощь клиентам различных фининститутов, но на первом этапе она окажет помощь страхователям по ОСАГО, затем компетенции ее будут расширяться. Преимуществом службы станет приоритет досудебного рассмотрения спора, быстрое решение, обязательное для исполнения страховщиком. До сих пор основной целью автоюристов, мечтающих заработать на спорах в ОСАГО, была передача разбирательства в суд, при этом все пени и штрафы, нередко превышающие "тело" выплаты, доставались посреднику. Конструкция закона о финомбудсмене неблагосклонна к посредникам, выступающим от лица водителей, для них услуги окажутся платными. Стороны спора сохранили право обратиться в суд, но на следующем этапе. Такая конструкция юридического рассмотрения споров поможет не только страхователям получить бесплатно справедливое решение, но станет инструментом в борьбе с недобросовестными посредниками. А значит, снизит влияние неэкономического фактора на уровень убыточности в "автогражданке".

Работу служба финомбудсмена начнет с разбирательства споров по ОСАГО в мае 2019 года в обязательном порядке. До этого автостраховщики смогут в добровольном порядке сотрудничать с ней. Как сообщил президент ВСС Игорь Юргенс, "целый ряд страховых компаний готовы заключать со службой договоры, но она еще не готова к этому и находится в организационной стадии".

По закону институт финансового омбудсмена предполагает посредничество в деле рассмотрения споров между потребителями услуг и финорганизациями. Главным финуполномоченным сроком на 5 лет назначен экс-советник председателя ЦБ, в прошлом чиновник социального блока правительства Юрий Воронин. Совет директоров Банка России в конце декабря принял решение назначить с 9 января 2019 года Виктора Климова на должность финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования (Климов - член центрального штаба ОНФ, руководителя проекта "За права заемщиков" - ИФ). Как пояснил Игорь Юргенс "Интерфаксу", страховой уполномоченный будет не один, их число будет увеличиваться по мере расширения загруженности службы. Как сообщалось ранее, среди трех кандидатов на роль страховых омбудсменов называют Климова, исполнительного вице-президента ВСС Андрея Юрьева, а также первого зампреда Фонда социального страхования Евгения Писаревского.

С 2020 года закон станет обязательным и для микрофинансовых организаций, с 2021 года - для банков, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов.

Выход из агрокризиса

Острый очаг кризиса сохранялся в агростраховании с господдержкой. Национальный союз агростраховщиков (НСА) прогнозирует снижение собранных премий в агростраховании с господдержкой по итогам 2018 года на 20% по сравнению с результатом 2017 года, сообщил президент НСА Корней Биждов. Он напомнил, что в 2017 году снижение сборов носило еще более драматический характер (обвал на 56%). Доля застрахованных посевов снизилась к концу 2018 года до 1,5% по сравнению с 12-15% несколько лет назад. По страхованию животных ситуация лучше - доля застрахованного поголовья с господдержкой в 2018 году составила 12,5%. По данным НСА, общий объем премий по агрострахованию с господдержкой на 1 декабря уходящего года составил 1,8 млрд рублей.

Свою тревогу агростраховщики весь год стремились донести до правительства, профильных ведомств и законодателей. Причина ситуации, по мнению НСА - решение включить субсидию на агрострахование с господдержкой в состав "единой государственной сельхозсубсидии" в 2017 году.

"Сегодня очевидно, что такое решение было ошибкой, - сказал Биждов "Интерфаксу". - Минсельхоз, правительство и законодатели понимают происхождение проблем в сегменте, есть планы по исправлению ситуации. В частности, страховая часть субсидии будет обособлена в рамках "единой субсидии" в 2019 году, а позднее предстоит вывести ее из общего состава, такие договоренности с Минсельхозом достигнуты".

Кроме того, в конце 2018 года Минсельхоз поддержал эксперимент по отработке модели агрострахования с господдержкой в 22 регионах РФ. Эксперимент начнется в 2019 году. "В пилотных регионах предстоит не только отработать стандартные механизмы субсидируемого агрострахования, но и создавать новые практики, в том числе по индексному страхованию. Со следующего года субсидирование будет распространено на аквакультуру, включая товарную рыбу. Правила по этому новому виду страхования уже разрабатываются НСА", - сообщил Биждов.

Стимулирующим к страхованию рисков фактором для сельхозпроизводителя со следующего года окажется принятое постановление правительства об изменении порядка выплат компенсации аграриям по ущербу от чрезвычайных ситуаций. Согласно документу, сельхозпроизводители, не застраховавшие риски, смогут рассчитывать на 50% возмещения полученных убытков от их расчетной величины по ЧС. Кроме того, регионы, которые не планируют страховать сельхозриски на условиях господдержки, будут получать "несвязанную поддержку" на 15% меньше (субсидии по "несвязанной поддержке" ценятся регионами, поскольку эти средства бюджетной поддержки они могут использовать по своему усмотрению - ИФ).

Защита жилья

Открытием уходящего года можно считать принятие закона о страховании жилья от ЧС, который вступит в силу с августа 2019 года. Законопроект обсуждался более 5 лет, ломались копья, страховщики устали от переделок текста, говорили, что почти потеряли к закону интерес. Принятый в 2018 году текст закона критикуют и сегодня, но следует признать: такой попытки вовлечь все население страны в страхование базового актива прежде не предпринималось. Страхование жилья по закону - дело добровольное для регионов и жителей страны.

Это принципиально новая идея создать условия для реализации всероссийского проекта страховой защиты жилья. Закон рамочный, конкретное наполнение будет осуществляться на стадии разработки региональных программ. Территориальный охват для этого закона важен, поскольку вовлечение большого количества объектов, расположенных в разных климатических и географических зонах, запустит механизм перераспределения убытков по всей территории страны. Ситуация, когда страхуются по ЧС только регионы, где эти ЧС регулярно происходят, чревата так называемой "отрицательной селекцией рисков".

Ядром программы страхования жилья для каждого региона станет страхование от чрезвычайных ситуаций природного характера. Таким образом, участие федерального и регионального бюджетов в выплатах предполагается при объявлении ЧС. Наличие региональных программ страхования жилья позволит территориям сформировать свои стандарты страхования жилья. Программы могут покрывать не только риски ЧС, но риски повреждения или уничтожения жилья от взрыва бытового газа, залива, пожара и другие риски. При этом расширение перечня рисков возможно за счет предложений коммерческих страховщиков непосредственно в договоре со страхователем. В ядре программы коммерческие страховщики участвуют как агенты, заключающие договор и ведущие его. В части страхования ядра программы (рисков потери или серьезного повреждения жилья от ЧС) по закону 95% премии передается "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК) по риску полной гибели жилья. По риску повреждения жилья РНПК передается и 60% полученной премии. Ядро программы, связанное с защитой от ЧС, будет стоить недорого (по расчетам, немного более 300 рублей в год). Страховая выплата по полной утрате жилья от ЧС окажется на уровне 300-500 тысяч рублей (точную цифру определит постановление правительства). В результате страховщики получат мало премий и доступ к широкой клиентской базе физлиц. Они смогут конкурировать за внимание клиентов, создавая интересные предложения услуг на добровольной основе.

Образцом организации страхования жилья объявлена московская программа добровольного страхования жилья, которая реализуется много лет, охватывает порядка 70% столичных квартир. Ключевым техническим моментом московской программы страховщики считают возможность включения страхового платежа в квитанцию на оплату коммунальных услуг по желанию владельца квартиры.

Законом и подзаконными актами впервые сделана попытка собрать "в кулак" все составляющие в рамках возмещения ущерба за потерю жилья гражданам от ЧС, включая возможности федерального и регионального бюджетов. Дополнительных расходов не ожидается, предполагается задействовать средства по статье затрат на возмещение ущерба при ликвидации последствий от ЧС, добавятся страховые выплаты коммерческих страховщиков и госперестраховщика - РНПК.

Автором законопроекта выступил Минфин, его расчеты показывают, что граждане, потерявшие жилье при ЧС, в результате получат выплату в несколько раз выше по сравнению с уровнями возмещения, действовавшими до принятия закона. Новые программы страхования жилья выгодны регионам. Это позволяет оптимизировать расходование резервных фондов по ЧС, обеспечивать экономию по расходным статьям бюджета, полагает заместитель руководителя департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева. Она сказала "Интерфаксу", что в случае, когда пострадавшим предоставляется жилье взамен утраченного при ЧС, страховая выплата будет предназначаться региональному бюджету и пополнит его.

По словам главы РНПК Николая Галушина, свои программы страхования по закону готовы принять все 85 субъектов РФ - важно, чтобы это не оказалось простой формальностью.

Главная заслуга жизни

Глава ВСС Игорь Юргенс на декабрьской встрече поделился с журналистами прогнозом, согласно которому общий рост премий к концу текущего года ожидается на уровне 13%. В следующем году, по его словам, темпы прироста сохранятся - 12-15% по сравнению с 2018 годом.

Премии страховщиков РФ за 9 месяцев 2018 года выросли на 14%, выплаты сократились на 7%, по данным Банка России. При этом показатель общих сборов по итогам трех кварталов пробил планку 1 трлн рублей (1,093 трлн рублей). По итогам всего 2017 года совокупные премии страховщиков равнялись 1,278 трлн рублей, они выросли на 8,2% по сравнению с 2016 годом.

Драйвером роста по итогам 9 месяцев 2018 года по-прежнему остается страхование жизни, премии по этому виду страхования за январь-сентябрь выросли на 40,7%, до 324,9 млрд рублей. Доля сегмента достигла 29,7% объема совокупных премий, по итогам 2018 года этот показатель уверенно составит 30%. Согласно прогнозу, приведенному Юргенсом, в следующем году доля флагманского сегмента страхования жизни подрастет до 35% в общей структуре рынка. (Десять лет назад доля классического страхования жизни в общих сборах едва достигала нескольких процентов. В ряде развитых стран этот показатель превышает 50% - ИФ).

По итогам 9 месяцев наиболее драматичное снижение сборов продемонстрировали агрострахование (-14,3%) и страхование ответственности (-9,2%). Сборы по страхованию имущества юрлиц сократились на 4%, а физлиц, напротив, выросли на 10,6%. У страховщиков "не жизни" наибольший прирост был в страховании от несчастного случая (30,3%), все личные виды подросли на 17%, страхование грузов - на 11%, ДМС - на 7,4%.

Доля обязательного страхования немного снизится в общей структуре сборов и достигнет по итогам 2018 года 17% (из них 15% приходится на ОСАГО). Доля добровольного страхования соответственно будет равна 83% в общей структуре сборов уходящего года. По итогам 2017 года соотношение этих показателей было на уровне 20% и 80%, в 2016 году - 22% и 78% соответственно.

Анализируя данные ЦБ за 9 месяцев, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец обратил внимание на тенденцию снижения уровня средней премии на один договор страхования. Договоры страхования "мельчают".

"В части собранных премий рынок вырос в третьем квартале на 14%, тогда как число заключенных договоров увеличилось по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 22%. В страховании жизни размер собираемой премии увеличился на 33%, а количество заключенных договоров - на 56%. В сегменте страхования каско автотранспорта мы видим похожую картину - рост премии и числа заключенных договоров составил 3% и 22% соответственно, в страховании недвижимости граждан - 9% и 27%, в ОСАГО - 3% и 22% соответственно. В "огневом" страховании имущества предприятий премии сократились на 15%, тогда как число заключенных договоров выросло на 28%", - отметил Алексей Зубец.

Формирование монополиста

Самой ожидаемой сделкой 2018 года на страховом рынке стало объединение самого крупного страховщика - "СОГАЗа" с другой компанией из числа крупнейших - "ВТБ Страхованием". Об этой сделке начали говорить еще в 2017 году, но официально стороны о ней заявили лишь во второй половине 2018 года, и то без подробностей, а в ноябре группа ВТБ и "СОГАЗ" закрыли сделку.

В периметр сделки вошли все компании группы "ВТБ Страхование", включая "ВТБ Страхование жизни" и "ВТБ Медицинское страхование". При этом группа ВТБ получила 10% акций и место в совете директоров объединенной компании, а также денежную компенсацию. Весь 2019 год, скорее всего, СК "ВТБ Страхование" будет существовать как отдельная "дочка" "СОГАЗа" и работать под своим брендом, окончательное объединение планируется лишь в конце года.

По мнению эксперта страхового рынка, процедура слияния компаний займет не менее двух лет. Он сказал, что с опасения страховщиков, связанные с появлением суперстраховщика по итогам этой сделки, сохраняются. По предварительной оценке, сделка "СОГАЗа" создает конгломерат с долей практически 1/5 рынка или свыше 330 млрд рублей совокупных премий.

По итогам 9 месяцев 2018 года "СОГАЗ" продемонстрировал весьма скромные темпы прироста премий в 1,5% (до 140,8 млрд рублей) при том, что весь рынок вырос почти на 14%. Сократилась и общая рыночная доля компании - с 14,4% до 12,9%. По ключевому для компании виду страхования - страхованию имущества юрлиц - "СОГАЗ" показал сокращение премий на 19% на фоне снижения общерыночных сборов по этому виду бизнеса на 3,9%. Сборы по страхованию имущества физлиц у "СОГАЗа" за 9 месяцев снизились на 1,7% на фоне роста на 10,6% по рынку. Страхование ответственности владельцев опасных объектов показало сокращение на 2%. При этом значительнее всего компания наращивала сборы по агрострахованию (на 109% за счет низкой базы) и по страхованию финансовых рисков (на 169%).

Комментируя итоги 9 месяцев "СОГАЗа", эксперт страхового рынка отметил, что "третий квартал не показателен для такого страховщика", на четвертый квартал приходится значительная часть тендеров в сегменте корпоративного страхования. Действительно, согласно информации на портале госзакупок, "СОГАЗ" в декабре 2018 года стал единственным участником и победителем многолотового открытого запроса предложений на страхование имущества, ответственности, а также жизни и здоровья сотрудников "Газпрома" и 28 его "дочек". Договоры страхования заключены сроком на два года - с 2019 до 2020 года. Премия страховщика по всем лотам составляет 22 млрд рублей. Имущество будет застраховано на 1 трлн рублей с премией в 2,2 млрд рублей. По договорам обязательного страхования опасных производственных объектов (ОПО) страховая сумма составляет 71,8 млрд рублей, премия равна 219,9 млн рублей. По каско и ОСАГО страховщик получит еще 1,2 млрд рублей сборов. Помимо этого, "СОГАЗ" застрахует сотрудников "Газпрома" и его "дочек" по договорам ДМС (премия 17,6 млрд рублей), а также от несчастных случаев и болезней (331,8 млн рублей) и по страхованию жизни (72,2 млн рублей). Основным страховщиком имущества и ответственности "Газпрома" в прошлые годы также был "СОГАЗ".

Завидная рентабельность

Результаты инвестиционной деятельности российских страховщиков оказались ниже ожидаемых, заявил "Интерфаксу" заместитель гендиректора "Ингосстраха" Илья Соломатин. "На них оказали негативное влияние санкции, инфляция, волатильность валютного рынка и общая нестабильность финансового рынка", - сказал он. При этом, по его мнению, "на страховом рынке 2018 год сильные компании завершают с прибылью".

По данным ЦБ РФ, средняя рентабельность капитала пяти крупнейших по объему сборов страховых компаний в сегменте универсального страхования составила 40,6% по итогам 9 месяцев. "В то же время для страховщиков второй размерной группы (6-20-я позиции в рэнкинге по страховым премиям) этот показатель был ниже в 1,7 раза, а для страховщиков третьей размерной группы (21-50-я позиции) - в 1,5 раза. Для не входящих в группу 50 крупнейших СК по показателю сбора премий показатель оказался меньше в 2,8 раза", - отмечается в обзоре ЦБ.

С начала текущего года рентабельность капитала по банковскому сектору увеличилась с 8,3% до 13,3% на дату 1 ноября 2018 года (без учета кредитных организаций, проходящих процедуру финансового оздоровления, показатель составил 17,0%), сообщил ЦБ.

К сожалению, важный международный показатель отношения страховой премии (без учета ОМС) к ВВП практически не растет все последние годы. По данным ЦБ, он составил по итогам третьего квартала 2018 года 1,34% - эта цифра практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (1,32%). По итогам 2017 года, по данным ЦБ РФ, показатель достиг 1,39% ВВП.

Сами себе стратеги

ВСС на собрании 28 ноября утвердил новую стратегию развития страхового рынка РФ до 2022 года. В следующем году союз планирует сосредоточиться на развитии и реформировании четырех видов страхования: ОСАГО, страхования жилья от ЧС, страхования жизни и ОМС. Прежняя стратегия развития страхового рынка была утверждена постановлением правительства на период до 2020 года, она еще не истекла, однако, как показала проверка Счетной палаты РФ, большинство заложенных в ней цифровых показателей не будет достигнуто. Стратегия правительства разрабатывалась и утверждалась в эпоху экономического подъема, ни кризисов, ни стагнации, ни санкций она учитывать не может.

"Впервые стратегия развития страхового рынка - это не документ, который "спускается сверху" и определяется какими-то политическими задачами, а обширная карта, подготовленная самими страховщиками и специалистами в этой области, - заявил президент ВСС Игорь Юргенс. - Рабочая группа ВСС потратила много сил для того, чтобы сформировать основные блоки задач по ключевым направлениям с учетом интересов и мнений всех членов союза. Впервые стратегия союза принимается ВСС как саморегулируемой организацией. Это позволит контролировать выполнение стратегии через ежегодное утверждение планов общим собранием союза. Также очень важно, что в стратегии удалось достичь консенсуса не только участников страхового рынка, но и правительства, и Банка России".

Перемена центра подготовки стратегии знаменательна. Если прежде страховщики все больше уповали на помощь и поддержку их бизнеса со стороны правительства, на постоянное расширение набора видов обязательного страхования, теперь они вынуждены концентрировать собственные силы для определения судьбы своего рынка и опираться на них. Идея вмененных видов страхования обязательных для клиентов в силу профессиональных требований себя не оправдала, Минфин предложил правительству отказаться от использования такого страхования ответственности субъектов рынка для признания таких договоров в качестве финансовых гарантий. Теперь ищутся способы заинтересовать страхователей добровольной защитой рисков.

Основными направлениями в стратегии ВСС станут развитие инфраструктуры страхового рынка, повышение доверия граждан к институту страхования, развитие электронного страхования, противодействие недобросовестным практикам, в том числе борьба со страховым мошенничеством. Также в список задач на ближайшие три года вошли вопросы снижения регуляторной нагрузки на страховщиков, либерализация ОСАГО, развитие рынка страхования жизни и совершенствование системы ОМС в части внедрения классических страховых принципов. Приоритетными направлениями в стратегии станут те направления, которые ЦБ как регулятор заложил в глобальной стратегии развития финрынка - ОСАГО, ОМС, страхование жизни и жилья.

В ближайшее время будет разработана "дорожная карта" по каждому из ключевых направлений стратегии, за каждым направлением или задачей будет закреплен вице-президент ВСС с KPI, привязанными к реализации стратегических целей, пояснил Юргенс "Интерфаксу".

"Независимо от того, в каких условиях будет существовать российская экономика в ближайшее время, независимо от ужесточения санкций или других политических событий, российские страховщики намерены исполнять поставленные стратегией задачи в меру своих сил, чтобы ни происходило вовне. И в этом сила нашей стратегии", - убежден президент ВСС.