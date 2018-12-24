Полис ОСАГО предложили привязывать к водителю или машине по выбору покупателя

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, позволяющий водителю самому выбрать, привязывать полис ОСАГО к нему самому или к автомобилю.

Соответствующие поправки в действующий закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" предложили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и другие депутаты от ЛДПР.

Проект закона размещен в понедельник в базе данных нижней палаты.

"Законопроект направлен на защиту интересов, как страхователей, так и иных участников дорожного движения, а также на повышение удобства при страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", - отмечают авторы законодательной инициативы.

В сопроводительных материалах они обращают внимание на то, что принятие таких корректив в действующее законодательство позволит гражданам выбирать, какой вид полиса ОСАГО для них является наиболее практичным и экономически выгодным.

Нилов обратил внимание журналистов на то, что, несмотря на провозглашенную обязательность страхования гражданской ответственности именно гражданина, данный вид обязательного страхования фактически осуществляется в отношении только конкретного транспортного средства".