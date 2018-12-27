"Мечел" - ожидания vs реальность

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Мечел" Игоря Зюзина - не самая большая компания российского горно-металлургического сектора и далеко не самая популярная у инвесторов. Но именно в "Мечеле" как в капле воды отражается история и проблемы отрасли. Триумфальный выход на биржу, экспансия в России и за рубежом, противоречивый след госрегулирования, взлеты и падения на рынках сбыта, проблемы с долгами, разочарования миноритариев...

В этом году "Мечел" отметил свое 15-летие: возраст для компании, особенно с таким жизненным опытом, конечно, не подростковый, но во многом переходный.

Хотя "Мечелу" удалось, не без помощи госбанков в лице ВТБ , договориться о реструктуризации предэкспортного кредита на $1 млрд, работа с долгом полностью еще не завершена. При этом накопленные проблемы компании и общие "узкие места" отрасли продолжают негативно влиять на ее операционные и финансовые результаты даже при тех пиковых значениях цен на уголь и сталь, которые мы видели в этом году. Один из ключевых вопросов - о финансировании дальнейшего развития Эльги - также перешел на следующий год.

Аналитики сходятся во мнении: ждать от "Мечела" быстрого роста и делевереджинга, как это сделал Evraz, не стоит, особенно с учетом ожидаемой коррекции цен на уголь в 2019 году.

Как сложно вырасти

В прошлом году хорошая конъюнктура рынка помогла "Мечелу" показать убедительный рост финансовых результатов, несмотря на 9%-ное снижение добычи угля: выручка увеличилась на 8%, EBITDA - на 23%.

Глядя в новый 2018 год с оптимизмом, менеджмент компании Игоря Зюзина загадал, в числе прочего, рост добычи угля до более 23 млн тонн. Примерно на таком уровне добыча компании находилась в тяжелых для нее 2014-2016 годах (а совсем недавно "Мечел" добывал больше 27 млн тонн угля в год), но в 2017 году мы увидели просадку уже до 20,6 млн тонн.

Рост цен на уголь и сталь до пиковых уровней в 2017 году позволил "Мечелу" начиная со второй половины года увеличить инвестиции во вскрышные работы. Положительный эффект от этих вложений должен был проявиться уже со второго квартала, однако закупка техники и переговоры с подрядчиками заняли больше времени, чем ожидалось, признавал летом глава компании Олег Коржов. Только в III квартале "Мечел" смог стабилизировать добычу, но не смог существенно ее увеличить. Это произошло из-за задержки запуска лавы "Ольжерасская-Новая", а также из-за того, что не все подрядчики смогли выйти на контрактные объемы.

Из-за увеличения объема ремонта оборудования отрицательную динамику показал в III квартале металлургический дивизион, на который сейчас приходится порядка 60% выручки "Мечела". Консолидированная EBITDA меткомпании в III квартале просела на 21% при гораздо менее значительном снижении выручки (- 3%). Рентабельность по EBITDA снизилась до 24% по сравнению с 28% во II квартале.

"В 2015-2016 годах, когда цены на сталь и уголь были на многолетних минимумах, ситуация с обслуживанием долга у "Мечела" была близка к критической, из-за этого компании приходилось значительно экономить на ремонте оборудования и вскрышных работах. Сегодня рыночная конъюнктура значительно улучшилась, и "Мечел" наверстывает упущенное, что будет негативно влиять на себестоимость производства (и, соответственно, EBITDA и рентабельность - ИФ)", - отмечает аналитик "Атона" Андрей Лобазов.

В целом по году добыча "Мечела" окажется на 2-5% ниже, чем в 2017 году, и составит 19,5-20 млн тонн, прогнозировал месяц назад Олег Коржов. Еще более существенное снижение ожидается по продажам (от 3% до 20% в зависимости от вида угля), но здесь компания, как и ее коллеги по отрасли, оказалась заложником логистических проблем.

"Узкие места" угольной логистики

"Несмотря на благоприятную рыночную конъюнктуру, у угольщиков появились абсолютно неожиданные для отрасли новые вызовы. Когда цены растут, вроде бы ситуация должна улучшаться. Например, легче закупать новую технику, легче закупать запчасти, проще добывать уголь. Но вдруг выясняется, что в угольной отрасли, которая является одной из самых конкурентных в российской промышленности, происходит мгновенный рост производства, и появляется серьезная логистическая проблема", - говорил осенью гендиректор "Распадской угольной компании" Сергей Степанов.

И "дочка" Evraz, и "Мечел", и другие угольщики летом столкнулись с транспортными ограничениями, в первую очередь, с дефицитом вагонов на сети. Из-за проблем с вывозом угля складские запасы "Мечела" в III квартале выросли примерно на полмиллиона тонн, достигнув 1,8 млн тонн.

Компания видит возможность в IV квартале дополнительно продать 300 тыс. тонн угля из запасов за счет вывода из ремонта порядка 1000 вагонов, говорил Олег Коржов. При этом "Мечел" ведет переговоры о покупке в 2019 году порядка 1000 вагонов и намерен заключить долгосрочные контракты с операторами подвижного состава. С учетом этих планов компания рассчитывает распродать стоки в течение 3-6 месяцев, надеется глава "Мечела".

Обычный, не инновационный полувагон сейчас стоит около 2,8 млн рублей, говорит один из участников отрасли. "Мечел" в ноябре-декабре купил 150 полувагонов на 467 млн рублей, то есть в среднем по 3,1 млн рублей за единицу. Таким образом, "Мечелу" в 2019 году может потребоваться на покупку вагонов около 3 млрд рублей, что сопоставимо c половиной запланированного компанией на весь текущий год объема капвложений (6,5-7 млрд рублей с учетом лизинговых платежей).

При этом купить такое количество вагонов, по оценкам участников отрасли, сейчас непросто - крупные производители законтрактованы надолго вперед. "Рынок грузового машиностроения на подъеме, и поэтому практически все более-менее крупные производители уже законтрактовали свои объемы на 2019 и даже на 2020 и 2021 годы. Приобрести 1000 полувагонов будет возможно только у небольших производителей, которые не могут конкурировать по ценам из-за высокой стоимости комплектующих (как правило, это вагоносборочные заводы, не имеющие своего производства комплектующих). Дефицит по некоторым позициям комплектующих, который мы видим сейчас, увеличивает себестоимость вагоносборочных предприятий и делает их неконкурентными по цене даже при той высокой ставке, которая есть в настоящее время", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию в отрасли заместитель генерального директора по гражданской продукции "Уралвагонзавода" Борис Мягков.

Что хорошего

Хорошей новостью под конец года стало завершение "Мечелом" рефинансирования предэкспортного кредита на $1 млрд. PXF рефинансирован на 99,99%, компании осталось урегулировать вопрос с выкупом долга в размере $100 тыс. у оставшегося кредитора, поясняла в ноябре финдиректор "Мечела" Нелли Галеева.

Нереструктурированная часть долгового портфеля компании сократилась до 9% - это ECA-кредит (финансирование под гарантии экспортных кредитных агентств) на $500 млн. "Мечел" рассчитывал и по нему договориться в этом году, но все внимание заняли кредиторы PXF, которые еще в прошлом году начали процесс взыскания долга через лондонский суд.

В декабре 2017 года "Мечел" сообщил, что получил согласие более 75% кредиторов на реструктуризацию PXF на $1 млрд. Условия реструктуризации предполагают пролонгацию срока погашения кредита до первого квартала 2022 года и снижение процентной ставки до уровня LIBOR + 3,5% годовых с возможностью последующего снижения до LIBOR + 3% годовых (ранее - LIBOR + 5,5% годовых).

При этом стало известно, что ВТБ выкупил часть долга "Мечела" по PXF у участников этого синдиката и стал контролирующим инвестором PXF. Тогда же часть кредиторов отозвала свои требования из суда, а в октябре от них отказались и оставшиеся истцы.

Взгляд в 2019-й

В следующем году "Мечел" видит возможности для увеличения добычи до 25 млн тонн за счет подготовленных в этом году запасов, говорил в ноябре Олег Коржов. Основной прирост планируется на "Южном Кузбассе" - на 3,5-4 млн тонн. На "Якутугле" объемы производства могут быть увеличены примерно на 1,5 млн тонн, на Эльге - на 500 тыс. тонн.

Рост добычи угля будет зависеть от возможностей по его реализации, отмечал глава "Мечела": "Планы у нас достаточно амбициозные, и мы видим возможность их выполнения, но все будет упираться в возможность вывоза угля. Портовые мощности позволяют это сделать, но привлечение подвижного состава у нас сегодня вызывает большие сложности, как и по всей горнодобывающей отрасли".

"Наше мнение, что добиться сильного увеличения добычи "Мечел" не сможет. Для этого должен сильно вырасти capex: в последние годы компания инвестирует в пределах $100 млн, в то время как ранее вкладывала $400-500 млн в год. Для роста добычи нужна техника, когда компания недоинвестирует, этого добиться сложно", - полагает аналитик БКС Олег Петропавловский.

"Мечел" в этом году в очередной раз недоосвоил значительную часть запланированного capex. Компания рассчитывала увеличить объем капвложений в 2018 году до 11,5 млрд рублей, в итоге потратит только 6,5-7 млрд рублей с учетом лизинговых платежей. Это ниже уровня 2017 года, когда capex "Мечела" с учетом лизинговых платежей составил 9,5 млрд рублей. План по capex сокращен за счет переноса части ремонтных работ на следующий год, поясняли в компании.

При этом конъюнктура рынка в 2019 году будет менее благосклонна к металлургам и угольщикам, полагают аналитики. По их мнению, цена на высококачественный австралийский коксующийся уголь в следующем году снизится до $150 /т с текущих $230/т.

"В этом году сильную поддержку ценам на уголь оказал рост производства стали в Китае, особенно перед зимними месяцами (производство в августе-октябре выросло на 6,4% год к году), а также временные проблемы на австралийских шахтах. Без этих факторов в следующем году цены должны вернуться к своим нормальным значениям на уровне $150 за тонну высококачественного коксующегося австралийского угля", - полагает Андрей Лобазов из "Атона".

С ним солидарен Олег Петропавловский из БКС. В Китае не реализовались ожидания по резкому росту потребления стали, что привело к снижению цен на нее. В результате маржа китайских сталепроизводителей снизилась с 30-35% до 15-20%, но при этом остались дорогими уголь и руда, отмечает аналитик. "Теперь должна произойти коррекция цен на сырье и возвращение цен на сталь на нормальные уровни, которые мы видели в 2016-2017 годах", - считает он.

"Уходящий год был одним из лучших для стальной отрасли, и, скорее всего, в 2019 году мы увидим снижение цен на сталь и сырье, а также уменьшение прибыли компаний сектора. Поэтому вряд ли от "Мечела" стоит ждать позитивных сюрпризов с точки зрения снижения долговой нагрузки и стремительного роста капитализации, как это произошло с Evraz", - резюмирует Андрей Лобазов.