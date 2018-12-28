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Экономика

Рубль слегка вырос к доллару и снизился к евро на старте торгов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Доллар слегка снижается, евро растет более уверенными темпами на Московской бирже в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне опережающего поъема курса евро.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,46-69,61 руб. по итогам первой минуты торгов курс составил 69,53 руб. (-2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 79,74 руб. (+20 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 7,49 копейки к уровню закрытия четверга, до 74,13 рубля.

Доллар при этом оказался на 65,63 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,352 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных валютных парах на старте торгов, отыгрывая укрепление евро к доллару на глобальном рынке. Доллар снижается к большинству мировых валют в связи с неопределенностью, связанной со сроками разрешения проблемы приостановки работы правительства США.

Члены Палаты представителей США не планируют на этой неделе проводить голосование для того, чтобы решить вопрос с частичной приостановкой работы правительства (shutdown), заявил секретарь республиканского большинства в нижней палате Стивен Скэлис.

Он также отметил, что поскольку Палата представителей ожидает решение Сената по бюджету, то всем членам будут высланы уведомления о предстоящем голосовании за 24 часа. Между тем в четверг Сенат собрался лишь для того, чтобы объявить, что заседания не будет, оно перенесено на понедельник.

Формальное заседание, на котором не будут приниматься никакие решения, состоится 31 декабря. Следующая сессия Сената запланирована на 2 января. Таким образом, частичная приостановка работы правительства продлевается.

Около четверти учреждений федерального правительства США приостановили работу 22 декабря после того, как Конгресс и президент Дональд Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании в $5,7 млрд стены на границе с Мексикой.

В связи с приостановкой работы правительства Трамп отменил поездку во Флориду и решил остаться в Вашингтоне. Нынешняя приостановка работы правительства стала уже третьей с начала года.

Цены на нефть активно растут в пятницу, пытаясь отыграть падение по итогам предыдущей сессии. Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени 28 декабря подорожал на 2,05% - до $53,81 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 2,44% - до $45,7 за баррель.

По итогам сессии в четверг Brent упала на 4,2%, до $52,16 за баррель, WTI - на 3,5%, до $44,61 за баррель.

Товарные запасы нефти в США выросли на 6,9 млн баррелей на прошлой неделе, до 448,2 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API). Официальные данные министерства энергетики США должны быть опубликованы в пятницу. Аналитики в среднем рассчитывают на снижение на 2,9 млн баррелей.

По оценкам API, резервы бензина выросли на 3,7 млн баррелей, пишет OilPrice.

И WTI, и Brent дешевели четыре из пяти и семь из девяти последних сессий. По мере приближения к концу года нефтяной рынок все больше коррелирует с рынком акций США.

В понедельник нефть завершила торги на минимуме с июля 2017 года, во вторник торги не проводились. В среду цены подскочили в среднем на 8% - самыми быстрыми темпами за два года, но в четверг под давлением волатильности и опасений перепроизводства нефти в 2019 году рынок скорректировался вниз.

С начала месяца по 27 декабря включительно североморская нефть подешевела на 11,2%, при сохранении таких темпов падение будет максимальным для декабря с 2015 года. Между тем североамериканская нефть за этот период подешевела на 12,4% - это худший результат для декабря с 2014 года, когда она потеряла 19,5% стоимости.

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Теги: курсы валют, доллар, евро, рубль

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