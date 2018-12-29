Экономика

Инфляция в РФ в 2018 году составила 4,2% после 2,5% в 2017 году

Инфляция в декабре, по предварительным данным, ускорилась до 0,8%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в декабре 2018 года, по предварительным данным, ускорилась до 0,8% после 0,5% в ноябре, 0,4% в октябре, 0,2% в сентябре, нуля в августе, 0,3% в июле, 0,5% в июне, 0,4% в мае и апреле, 0,3% в марте, 0,2% в феврале и 0,3% в январе 2018 года. Об этом сообщил в субботу Росстат.

Месячный рост цен стал максимальным за три года - последний раз более высоким темпами цены росли в январе 2016 года (на 1,0%).

Инфляция в декабре 2018 года совпала с ожиданиями аналитиков и превысила прогноз Минэкономразвития. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, равнялся 0,8%, Минэкономразвития ожидало рост цен на уровне 0,5-0,6%.

В целом за 2018 год инфляция составила 4,2% после минимальных за всю новейшую историю России 2,5% в 2017 году. Показатель 2018 года стал вторым показателем за новую историю с точки зрения минимального роста цен. В 2016 году инфляция равнялась 5,4% (третий показатель за всю историю), в 2015 году рост цен равнялся 12,9%, в 2014 году - 11,4%, в 2013 году - 6,5%, в 2012 году - 6,6%, в 2011 году - 6,1%.

Рост цен по итогам 2018 года совпал с верхней границей прогноза ЦБ (3,9-4,2%) и оказался существенно выше уточненного прогноза правительства от сентября, заложенного в поправки в бюджет на 2018 год (3,4%).

Росстат отмечает, что предварительные данные по инфляции в декабре рассчитаны исходя из еженедельных значений мониторинга, который рассчитывается по более узкой корзине товаров и услуг, чем месячные данные. Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2018 года, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (509 видов), будут предоставлены 10 января 2019 года.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2018 года подорожали на 1,7%, а в целом за 2018 год - на 4,7% (1,1% в 2017 году). Рост цен на непродовольственные товары в декабре равнялся 0,2%, а за год 4,1% (2,8% в 2017 году). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,4%, а за 2018 год - на 3,9% (4,4% в 2017 году).

ЦБ в пятницу предупредил, что годовая инфляция в России уже в начале 2019 года из-за повышения НДС может достичь 5,5%.

По итогам 2019 года ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 5-5,5%, Минэкономразвития - 4,3%.

Аналитики ждут инфляцию по итогам 2019 года в размере 4,7% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце декабря).

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