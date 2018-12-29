В РФ появится банк для финансирования строительства многоквартирных домов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству создать специализированный банк для финансирования строительства многоквартирных домов, сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание с участием АО "ДОМ.РФ" специализированной кредитной организации (уполномоченного банка в сфере жилищного строительства) для финансирования строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", - говорится в поручении.

Также кабмину поручено установить обязанность ведения уполномоченным органом субъекта РФ реестра всех строящихся многоквартирных домов, признанных проблемными.

Кроме того, Путин поручил правительству усовершенствовать механизм контроля над застройщиками, сообщается в субботу на сайте Кремля.

Правительству поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих "совершенствование механизмов контроля за деятельностью застройщиков публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" и контрольными органами субъектов Российской Федерации, предусмотрев в том числе возможность осуществления контрольных и надзорных мероприятий в отношении организаций, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, без соблюдения ограничений, установленных федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Также Путин поручил правительству наделить регионы полномочиями по обращению в суд с заявлениями о банкротстве застройщиков. Правительству поручено проработать вопросы и при необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство "в части наделения субъектов РФ полномочиями по обращению в суд с заявлением о банкротстве застройщика".

Кроме того, президент поручил установить ускоренный порядок рассмотрения судами дел о признании проблемного застройщика банкротом.

Правительству отведен срок для выполнения поручений до 15 апреля 2019 года.