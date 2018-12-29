Что произошло за день: суббота, 29 декабря

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Российское эмбарго на украинские товары, новый срок Тесака и банк в РФ для строительства многоквартирных домов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия ввела эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары с Украины, сырье и продовольствие. Минэкономразвития оценило в $510 млн импорт товаров в РФ с Украины, на который введен новый запрет. Россия, в частности, запретила ввоз пшеницы, меслина (смесь пшеницы и ржи), солодового пива, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла и их фракций, поставки вин, включая крепленые, этилового спирта, спиртовых настоек, ликеров и прочих спиртных напитков. Запрещен также ввоз газовых турбин, произведенных или отправленных с территории Украины, однако сделано исключение для турбин гражданских самолетов.

- Националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, повторно приговорен к 10 годам колонии. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. По версии следствия, под предлогом борьбы с наркотиками в 2013-2014 годах Марцинкевич вместе с другими участниками движения "Реструкт" нападал в Москве на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Это было повторное рассмотрение уголовного дела. Ранее суд отменил приговор от 27 июня 2017 года и направил материалы на новое рассмотрение.

- В России появится банк для финансирования строительства многоквартирных домов. Соответствующее поручение отдал правительству президент РФ Владимир Путин. Кредитная организация будет создана при участии АО "ДОМ.РФ". Кабмину также поручили установить обязанность ведения реестра всех строящихся многоквартирных домов, признанных проблемными, а также усовершенствовать механизм контроля над застройщиками.

- Авиакомпания "Победа" сообщила о задержках рейсов из аэропорта "Внуково" из-за претензий пограничной службы. По словам представителя авиакомпании, претензии состояли в том, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт.

- Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", который в два раза расширил зону украинского контроля в Черном море.

- Школьника из Бурятии, напавшего с топором на учеников, направили на лечение. Суд Улан-Удэ признал его виновным в покушении на убийство и приговорил к принудительному лечению. 19 января девятиклассник напал на учеников седьмого класса и учительницу, после чего устроил пожар в классе с помощью бутылок с зажигательной смесью и ранил себя ножом. Были госпитализированы семь человек, в том числе и сам нападавший.

- Уволен прокурор Москвы Владимир Чуриков. Возглавлять столичную прокуратуру до назначения нового прокурора будет первый заместитель прокурора Москвы Олег Манаков.

- Шесть человек погибли и 18 пострадали при столкновении автобуса, двух бензовозов и легкового автомобиля в Нефтеюганском районе Югры. На автодороге Нефтеюганск - Ханты-Мансийск грузовой автомобиль МАЗ, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся в лобовую с автобусом, перевозившим вахтовиков нефтеюганского филиала "РН-Бурение" - структуры "Роснефти".

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Что произошло за день: суббота, 29 декабря

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