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Число нефтегазовых буровых в мире в 2018 году выросло второй год подряд

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2018 году увеличилось по итогам второго года подряд, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В прошлом году показатель повысился до 2211 по сравнению с 2029 в 2017 году.

В минувшем месяце общемировое количество буровых сократилось до 2244 установок против 2266 в ноябре. Декабрьский показатель был на 155 выше уровня за аналогичный месяц 2017 года.

В США количество установок в прошлом месяце выросло на 1 относительно ноября и составило 1078, в то время как в Канаде рухнуло на 57, до 141 (минимум с мая 2018 года). Таким образом, на долю Северной Америки в настоящее время приходится 54,3% работающих в мире буровых против 56,3% в ноябре.

Количество буровых за минувший месяц в Европе увеличилось на 12 - до 95 (максимум с мая 2017 года), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 9, до 231 (самый высокий уровень с марта 2015 года), в Латинской Америке - на 8, до 197, в Африке - на 5, до 108. Между тем на Ближнем Востоке число установок не изменилось - 394.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по миру в целом.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок по итогам 2016 года было минимальным за 17 лет и составляло 1593. В 2015 году в мире насчитывалось 2337 установок, в то время как в 2014 году работало максимальное с 1985 года их число - 3578.

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Теги: Baker Hughes

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