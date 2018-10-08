Число нефтегазовых установок в мире в сентябре упало впервые за 5 месяцев

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в сентябре сократилось впервые за пять месяцев, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работала 2258 установка против 2278 в августе (рекорда с марта 2015 года). При этом сентябрьский уровень оказался на 177 выше показателя за аналогичный месяц 2017 года.

Между тем, в США количество установок в прошлом месяце выросло на 3 по сравнению с предшествующим месяцем и достигло 1053. В Канаде их число сократилось на 19 - до 201 буровых. Таким образом, на долю Северной Америки в настоящее время приходится 55,5% работающих в мире буровых против 55,3% годом ранее.

Количество установок в Африке за минувший месяц увеличилось на 5 и достигло 109 буровых (максимум с апреля 2015 года), в Европе - на 1, до 86, а в Латинской Америке осталось на отметке 192. В то же время на Ближнем Востоке их число уменьшилось на 7 - до 395, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 3, составив 222.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2017 году увеличилось впервые за последние три года и составляло 2029. С начала текущего года данный показатель равняется 2160.

По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный за 17 лет показатель - 1593 буровые. В 2015 году в мире насчитывалось 2337 установок, в то время как в 2014 году работало максимальное с 1985 года число установок - 3578.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по миру в целом.