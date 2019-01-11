ЦБ РФ спрогнозировал сохранение баланса спроса и предложения после возобновления покупок валюты

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рассчитывает на сохранение баланса спроса и предложения после возобновления им покупок валюты на рынке в рамках бюджетного правила, сообщил в интервью "Российской газете" директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.

"В течение той паузы, когда ЦБ не выкупал валюту с рынка, она частично была использована для выплат по внешним обязательствам, но значительная ее часть пошла на пополнение иностранных активов как банковской системы, так и корпоративного сектора. На текущий момент валютная ликвидность в финансовой системе и в реальном секторе находится на весьма высоком уровне, и когда покупки возобновятся, то часть этой валюты будет продана Банку России. Это обеспечит сохранение баланса спроса и предложения примерно в том же виде, в котором мы его видим", - сказал Заботкин.

ЦБ планирует возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила с 15 января. По словам главы департамента, это решение уже заложено в курс рубля с конца ноября.

Регулятор в августе из-за волатильности на рынке приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила, в сентябре продлил мораторий до конца 2018 года.

ЦБ ожидает, что влияние возобновления регулярных покупок валюты на рынок не будет значимым, отмечала ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Решение о совершении отложенных покупок валюты (их объем оценивается примерно в $30 млрд) будет принято регулятором после возобновления регулярных покупок. Планируется, что отложенные покупки валюты будут происходить постепенно в течение нескольких лет.

"Они действительно будут распределены на несколько лет, поэтому там цифры по сравнению с плановыми покупками заметно меньше. ЦБ - по определению консервативная организация, и мы хотим убедиться, что возобновление покупок существенно не влияет на ситуацию на финансовом рынке. Дальше решение по дополнительным покупкам будет принято, когда мы будем уверены, что рынок чувствует себя комфортно", - добавил Заботкин.