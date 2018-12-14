ЦБ возобновит покупки валюты на рынке в полном объеме в январе

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Банк России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года, говорится в пресс-релизе регулятора.

"Нет. Мы предполагаем возобновить покупки в полном объеме", - сказала она, отвечая на вопрос о том, может ли ЦБ возобновить регулярные покупки с января не в полном объеме.

Она отметила, что ЦБ не собирается менять формулу регулярных покупок валюты.

Совет директоров ЦБ в пятницу решил повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,75% годовых. Банк России отметил, что это решение носит упреждающий характер и позволит ограничить риски закрепления инфляции на уровне, существенно превышающем цель регулятора.

О том, что ЦБ вернется на рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила после новогодних праздников, заявила в конце ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Решение по реализации отложенных до конца 2018 года покупок валюты (порядка $30 млрд) будет принято позже, возможно, уже в следующем году, отмечала ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По словам Набиуллиной, отложенные покупки валюты будут осуществлены плавно, как минимум до 2021 года.