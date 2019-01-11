ВТБ повысил ставки по ипотеке и увеличит по автокредитам

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ВТБ повысил ставки по ипотеке, в ближайшее время планирует увеличить ставки по автокредитам, по остальным розничным кредитам собирается ставки сохранить на прежнем уровне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 процентного пункта (п.п.) с 1 января 2019 года. Теперь ставка по кредиту на покупку недвижимости в рамках стандартных программ начинается от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования. Рефинансирование кредитов сторонних банков доступно по ставке от 10,1% для участников программы "люди дела" (работников сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и других). Для зарплатных клиентов группы ВТБ ставка в рамках рефинансирования составит 10,2%, для других категорий клиентов - 10,5%.

ВТБ отмечает, что для кредитов с первоначальным взносом менее 20% вводится надбавка к ставке в размере 0,5 п.п. (за исключением кредитов, выданных с использованием средств материнского капитала, и в рамках программы "военная ипотека"). Условия по одобренным до 1 января 2019 года заявкам не меняются. Все специальные дисконты для партнеров и промо-акции сохраняются.

Кроме того, банк с 14 января 2019 года планирует изменить ставки по автокредитам. В среднем они повысятся примерно на 0,5-1 п.п., при этом по программам без оформления КАСКО они снизятся в среднем на 0,5 п.п. Условия по заявкам, поданным до 13 января, не изменятся.

"Изменение ставок по другим кредитным продуктам банк в ближайшее время не планирует", - сообщили в ВТБ.