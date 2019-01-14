Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сбербанк России с 14 января повысил ставки по ипотечным кредитам, следует из информации на сайте банка.

О запланированном повышении ставок в среднем на один процентный пункт в пятницу сообщил источник "Интерфакса".

С понедельника базовая ставка по кредитам на новостройки составляет 10,5% вместо 9,5% ранее. По программам льготной ипотеки минимальные ставки выросли до 8,5% с 7,5%.

Ссуды на готовое жилье теперь выдаются по базовой программе по ставкам от 10,7% по сравнению с 9,7% до повышения. Льготные программы по готовому жилью предусматривают теперь ставки от 10,2% против 9,2% ранее.

Ранее о повышении ставок по ипотеке на 0,6 процентного пункта с 1 января сообщил ВТБ. Теперь ставка по кредиту на покупку недвижимости в рамках стандартных программ начинается от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования. Также банк планирует повысить ставку по автокредитам.

В конце 2018 года глава Сбербанка Герман Греф неоднократно говорил о возможном ухудшении условий по ипотеке в 2019 году как в Сбербанке, так и в целом на рынке. В частности, 27 декабря топ-менеджер сообщил, что Сбербанк выдает ипотечные ссуды со средней чистой маржой 1,1%. "И, конечно, в текущих условиях я боюсь, что все банки вынуждены будут несколько поднять ставки", - отметил Греф. Ранее он уже говорил, что причиной роста ставок по ипотеке в 2019 году может также стать ужесточение коэффициентов по резервированию кредитов с первоначальным взносом менее 20%.