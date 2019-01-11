"Шереметьево" оценили в 216 млрд рублей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ), владеющего и управляющего терминальным комплексом одноименного аэропорта, в октябре 2018 года составляла 216 млрд рублей, следует из материалов системы "СПАРК-Интерфакс".

В материалах говорится, что МАШ заказывал оценку рыночной стоимости одной обыкновенной акции. Согласно оценке (кто ее проводил - не указано), по состоянию на 1 октября одна бумага стоила 25,41 руб.

Уставный капитал компании, согласно СПАРК, разделен на 8 млрд 490 млн 982 тыс. 707 обыкновенных акций, номинальная стоимость каждой - 1 рубль.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт РФ, в прошлом году обслужил почти 46 млн пассажиров. 66% акций АО "МАШ" принадлежат ООО "Шереметьево Холдинг" - "дочке" кипрской TPS Avia Holding, в которой более 65% в трасте в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, около 35% принадлежат Аркадию Ротенбергу. 30,43% - у государства в лице Росимущества. Небольшими пакетами "Шереметьево" владеют ПАО "Аэрофлот" и ООО "ВЭБ Капитал".

В январе 2018 года Пономаренко говорил в интервью "Ведомостям", что он и партнеры думают о продаже в том же году 10% аэропорта. Он уточнял, что предпочтительнее было бы продать пакет "профессиональному участнику рынка". Позднее предприниматель сообщил, что сделка переносится на 2019 год, поскольку за прошедший период стоимость аэропорта "существенно скорректировалась": из "Внуково" в "Шереметьево" перевела рейсы авиакомпания "Россия", почти в два раза увеличился трафик базирующейся в аэропорту Nordwind.

В декабре Пономаренко заявил журналистам, что планы продать 10% МАШ в 2019 году в силе. Поиском инвестора займется нанятая для этого JPMorgan. При этом покупателем доли, по его словам, скорее всего, будет иностранный инвестор. Отвечая на вопрос, какую сумму бизнесмены хотят выручить от сделки, он заявил: "Все будет зависеть от того, в какой период это случится. Если это будет в первой половине года, это одна ситуация, если в конце... Тенденция роста (пассажиропотока - ИФ) - от того, какая будет тенденция роста к этому времени, такая будет и цена". В 2019 году, добавил Пономаренко, "Шереметьево" планирует выйти на пассажиропоток в 52 млн пассажиров.