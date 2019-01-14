Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти на слабой китайской статистике; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,4-0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2428,8 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1144,11 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,1%.

Доллар вырос до 67,2 рубля (+0,33 рубля).

Подешевели рублевые акции Сбербанка (-1,1%), "Газпрома" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (-0,7%).

Подросли бумаги "Мечела" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%).

К позитивным факторам для рынка акций РФ можно отнести заявление президента США Дональда Трампа о полезности выстраивания хороших отношений с РФ, при этом президент выразил уверенность в восстановлении позитивных отношений с Россией.

Зарубежные рынки

Индексы в США в пятницу слабо снизились на данных по инфляции, но завершили неделю ростом на 2,4-3,5%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре понизились на 0,1% по сравнению с ноябрем и выросли на 1,9% в годовом выражении. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами рынка.

Потребительские цены снизились в помесячном выражении впервые за девять месяцев, а годовой показатель инфляции опустился ниже 2% впервые с августа 2017 года. Еще полгода назад рост цен в годовом выражении достигал 2,9%.

Ранее председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и его заместитель Ричард Кларида подтвердили курс на осторожное и взвешенное повышение процентных ставок в этом году. Они вновь заявили о том, что сдержанное инфляционное давление позволяет ФРС не спешить с ужесточением денежно-кредитной политики.

Помимо этого, инвесторы отреагировали на новости о прогрессе торговых переговоров США с Китаем. Как сообщил ранее министр финансов США Стивен Мнучин, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ "с высокой вероятностью" посетит Вашингтон позднее в этом месяце для продолжения переговоров.

Между тем, в понедельник снижаются индексы в Азии (Япония не работает, Китай просел на 0,7%) на статданных о сокращении темпов роста китайского экспорта в 2018 году, минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8%).

Объем внешней торговли Китая в 2018 году достиг рекордной за всю историю отметки в $4,62 трлн. Китайский экспорт вырос за год на 9,9% в долларовом выражении, в то время как рост импорта составил 15,8%.

Положительное сальдо КНР в китайско-американской торговле выросло по итогам 2018 года до $323,32 млрд с $275,8 млрд в 2017 году. Экспорт китайских товаров в Соединенные Штаты вырос на 11,3%, до $478,4 млрд, в то время как импорт из США увеличился всего на 0,7%.

В декабре китайский экспорт снизился на 4,4% в годовом выражении, в то время как снижение импорта составило 7,6%. Эксперты ожидали роста обоих показателей. Положительное сальдо во внешней торговле в прошлом месяце достигло $57,06 млрд.

На нефтяном рынке утром в понедельник также отмечается коррекция после роста, цена Brent на $1,3 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $59,72 за баррель (-1,3% и -2% в пятницу), февральская цена WTI - $50,85 за баррель (-1,4% и -1,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 6%, WTI - на 7,6% на оптимизме по поводу переговоров между США и Китаем в торговой сфере и сокращения поставок топлива со стороны ОПЕК+.