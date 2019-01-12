Трамп посчитал полезным налаживать отношения с Россией

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что выстраивание хороших отношений с РФ было бы полезно, и выразил уверенность в восстановлении позитивных отношений с Россией.

"В то же время, и как я уже говорил, найти общий язык с Россией было бы хорошей вещью, а не плохой. Я ни на секунду не сомневаюсь, что однажды у нас снова будут хорошие отношения с Россией", - написал он на своей странице в твиттере.

I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

В то же время Трамп указал на жесткость своей нынешней позиции в отношении России.

"Я намного жестче по отношению к России, чем (предыдущие президенты США - ИФ) Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жестче, чем какой-либо другой президент", - отметил он.