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Экономика

Рынок акций РФ открылся нейтрально со снижением акций "РусАла"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду нейтрально: динамика цен blue chips смешанная на фоне разнополярных внешних факторов - подросшая нефть нивелируется снижением фондовых индексов в Азии; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились всего на 0,03%, при этом упали акции "РусАла" и GDR En+ Group на санкционных новостях.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2440,25 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1147,71 пункта (-0,03%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,1%.

Доллар стоит 67,05 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали рублевые акции "Магнита" (+1,2%), "Мечела" (+1,2%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), "Ростелекома" (+0,4%), "Россетей" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,3%).

Просели бумаги "РусАла" (-3,1%), GDR En+ Group (-3,7%), акции "Норникеля" (-0,4%), "Транснефти" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).

Сенат США проголосовал за начало дебатов по резолюции, блокирующей план президента США Дональда Трампа отменить санкции против трех российских компаний Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго".

Как известно, 19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные О.Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Однако на прошлой неделе газета The Wall Street Journal написала, что попытки демократов заблокировать предложение Минфина США об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка вероятнее всего не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев.

Индексы в США накануне выросли на бумагах технологических компаний вслед за скачком стоимости акций Netflix (+6,5%), объявившей о рекордном повышении цен на свои сервисы. Поддержку рынку оказала информация о готовности китайских властей стимулировать экономический рост, несколько ослабившая опасения, что спад в экономике КНР негативно скажется на глобальной экономике, пишет MarketWatch.

Во вторник власти Китая распространили официальное заявление о готовности поддерживать экономику, в том числе, за счет улучшения доступности кредитования для малого бизнеса, снижения налогов и наращивания инвестиций в инфраструктуру.

Тем временем, в США индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе упал до 3,9 пункта против 11,5 пункта в декабре. Значение показателя стало минимальным с мая 2017 года.

Между тем, в среду в Азии преобладает снижение индексов (Япония просела на 0,6%, Китай - на 0,01%) после ослабления оптимизма, вызванного накануне информацией о готовности китайских властей стимулировать экономический рост, но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Трейдеры оценивают новости из США и Великобритании, повышающие опасения замедления глобального экономического подъема.

Британский парламент во вторник с подавляющим перевесом голосов отверг соглашение по выходу Великобритании из ЕС, оппозиция в Палате общин инициирует в среду голосование о доверии правительству.

Поражение правительства стало самым разгромным с 20-х годов прошлого века и поставило под вопрос результаты почти двухлетних переговоров Лондона и Брюсселя об условиях выхода Британии из ЕС. У кабинета остается совсем немного времени, чтобы избежать выхода из союза без какого-либо соглашения, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны.

Нефть утром в среду умеренно плюсует, цена Brent на $0,4 выше, чем при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $60,67 за баррель (+0,1% и +2,8% накануне), мартовская цена WTI - $52,38 за баррель (-0,02% и -2,1% во вторник).

Согласно данным API, запасы нефти в США снизились на неделе, завершившейся 11 января, на 560 тыс. баррелей, пишет MarketWatch. Вместе с тем институт сообщил о резком увеличении резервов бензина - сразу на 6 млн баррелей, а также о росте запасов дистиллятов на 3,2 млн баррелей.

Данные Минэнерго США будут обнародованы в 18:30 по московскому времени в среду. Как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, рассчитывают на сокращение запасов нефти на 250 тыс. баррелей. По их оценкам, запасы бензина поднялись на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 90 тыс. баррелей.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил уверенность в том, что коммерческие запасы нефти "вернутся к нормальным средним значениям, что повысит уверенность рынка".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации вблизи уровня 1150 пунктов по индексу РТС. Голосование в британском парламенте по вопросу о Brexit прошло по негативному (хотя во многом и ожидаемому) сценарию - парламентарии вновь отвергли сделку с ЕС, предложенную Т.Мэй, и теперь на голосование вынесен вопрос о доверии премьер-министру (итоги голосования, как ожидается, станут известны в среду поздно вечером).

Неопределенность в отношении формата выхода Великобритании из состава ЕС и разногласия между президентом и Конгрессом в США остаются сдерживающими факторами для инвесторов на рынках акций в целом, считает аналитик.

По оценке аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, текущие настроения на глобальных рынках смешанные. Вышедшая в США слабая статистика подтверждает идею об отсутствии жесткой необходимости Федрезерву в ближайшее время повышать ставку.

Голосование в Парламенте Британии по поддержке соглашения о Brexit оказалось провальным (соотношение голосов 202-432). Лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин после голосования внес в Парламент предложение о вынесении вотума недоверия Терезе Мэй. Сама же Мэй отмечает, что подготовит план дальнейших действий по Brexit к следующему понедельнику. По факту какого-либо масштабного влияния на глобальные рынки голосование не оказало.

Локальное ухудшение сантимента в отношении российских активов может оказывать решение Сената США начать рассматривать резолюцию о несогласии снять санкции с "РусАла" и En+, но это вряд ли станет ключевым драйвером для российского рынка. Индекс МосБиржи последние пять торговых дней большую часть времени проводит в диапазоне 2400-2450 пунктов, в среду в базовом сценарии можно ожидать консолидации индекса вблизи верхней границы диапазона, считает Поддубский.

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Теги: рынок акций, РусАл

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