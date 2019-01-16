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Экономика

Сенат США выступил против снятия санкций с компаний Дерипаски

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сенат США проголосовал за начало дебатов по резолюции, блокирующей план президента Дональда Трампа отменить санкции против трех российских компаний Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго". За резолюцию проголосовало 57 членов Сената, против - 42.

Во время процедурного голосования инициатива заручилась поддержкой необходимого в этом случае простого большинства сенаторов. Теперь законодатели перейдут к рассмотрению данного документа.

За продвижение резолюции проголосовало 10 республиканцев. Среди них Сьюзан Коллинз, Джон Бузман, Том Коттон, Кори Гарднер, Джош Холи, Джон Кеннеди, Марта Максали, Джерри Моран, Марко Рубио и Бен Сассе. Тем самым они помогли заблокировать усилия лидера большинства Сената Митча Макконнелла отложить принятие данной меры.

До голосования перед сенаторами выступил министр финансов Стивен Мнучин. "Администрация считает, что санкции против трех компаний должны быть сняты, потому что доля Дерипаски в хозяйствующих субъектах упала ниже 50%", - отметил он.

В свою очередь, лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер заявил во вторник, что он вносит резолюцию, чтобы помешать администрации Трампа отменить санкции.

"Сегодня я представляю резолюцию, которая не позволит Министерству финансов отменить санкции в отношении бизнеса, контролируемого российским олигархом Олегом Дерипаской, который был наказан за тесные отношения с президентом Путиным и деятельность, направленную на нанесение ущерба интересам Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Хойера.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal писала, что попытки демократов заблокировать предложение Минфина США об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка вероятнее всего не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев.

19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, компаний и правительственных служащих. В SDN list, в частности, попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В "черный список" были включены две публичные компании - "РусАл" и En+ Group, основным владельцем которых является Дерипаска.

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Теги: США, Олег Дерипаска, РусАл

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