Суд ввел наблюдение в Якутской топливно-энергетической компании

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Якутии в среду в рамках дела о банкротстве по заявлению ООО "Кинг-95" ввел процедуру наблюдения в ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК, контролируется главой "Суммы" Зиявудином Магомедовым), следует из данных картотеки арбитражных дел.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на судебном заседании, представитель истца в ходе заседания сообщил, что компания заключила с ЯТЭК договоры подряда на строительство. ООО "Кинг-95" (Якутск) выполнило работы, но ЯТЭК оплатила их не в полном объеме. В декабре 2017 года Арбитражный суд Якутии постановил взыскать с ЯТЭК в пользу "Кинг-95" 6,229 млн рублей задолженности по договорам подряда, в том числе процент за пользование чужими денежными средствами, однако ЯТЭК не выплатила долг.

"В этой связи мы просим суд признать обоснованным заявление ООО "Кинг-95" о признании ЯТЭК несостоятельной, ввести в отношении ПАО "ЯТЭК" наблюдение, включить в третью очередь реестра требований кредиторов требования "Кинг-95" в размере 6,229 млн рублей основного долга и 1,583 млн рублей штрафных санкций", - сказал представитель истца.

Он также предложил утвердить временным управляющим члена ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" Сергея Краснова.

"У нас кредитный портфель около 10 млрд рублей, поэтому полагаем, что все-таки стоит понаблюдаться", - заявила, в свою очередь, представитель ЯТЭК в ходе заседания суда.

Она напомнила, что ЯТЭК является для региона стратегически важным предприятием (единственный поставщик газа - ИФ). "В том случае, если сейчас исполнительный лист предъявится к взысканию в службу судебных приставов, то может появиться угроза жизнеобеспечению, так как сейчас минусовая температура (в Якутии стоят морозы до минус 60 - ИФ)", - пояснила представитель ответчика.

По итогам заседания суд постановил ввести в ЯТЭК процедуру наблюдения, не указав ее продолжительность.

При этом "Кинг-95" 29 декабря подала заявление о процессуальном правопреемстве, уступая требования к ЯТЭК компании National Development Corp. LLP (подробности о компании не приводятся). "В судебном заседании "Кинг-95" поддержал заявление о процессуальном правопреемстве, представил банковские ордера в подтверждение зачисления оплаты по соглашению об уступке права требования. От нового кредитора поступило ходатайство о рассмотрении заявления без их участия, о согласии на правопреемство и отсутствии возражений", - говорится в определении суда.

Суд рассмотрит заявление о замене кредитора 5 февраля.

Суд также принял заявления о вступлении в дело о банкротстве ЯТЭК от Россельхозбанка (998 млн рублей) и индивидуального предпринимателя Павла Залина (3,088 млн рублей), рассмотрит их позднее.

Как сообщалось, ООО "Кинг-95" подало в Арбитражный суд Якутии заявление о банкротстве ЯТЭК 1 октября. Сумма исковых требований - 6,229 млн рублей.

ЯТЭК ранее становилась ответчиком по банкротным искам шесть раз, в основном в 2008-2009 годах. В 2018 году, помимо "Кинг-95", компанию пыталась обанкротить Федеральная налоговая служба: ФНС подала соответствующий иск в сентябре, однако через несколько дней забрала его.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Кинг-95" основано в Якутске в 1995 году. Компания занимается строительством и реконструкцией домов, школ, больниц на территории Якутии. В частности, "Кинг-95" строила пассажирский терминал аэропорта Якутска. Выручка компании в 2017 году составила 916 млн рублей, чистая прибыль - 1 млн рублей. Предприятием владеет и руководит Сос Варжапетян.

ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии, владеет лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. Весь газ от ЯТЭК получает республиканское АО "Сахатранснефтегаз".

Основным владельцем ЯТЭК является глава ГК "Сумма" Зиявудин Магомедов (через ООО "Инвестор" ему принадлежат 82,06%). Еще 8,53% владеет ООО "Наутилус" (конечный бенефициар - Инна Гукежева), 7,5% - Rantecho Investments Ltd. (Кипр), которая, по данным системы D&B, принадлежит кипрской же Centaur Trustees Ltd.