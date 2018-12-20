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Экономика

ЯТЭК приостановила продажи бензина Аи-92 и Аи-95 из-за проблем с поставщиками

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) с 17 декабря приостановило продажу бензина Аи-92 и Аи-95 из-за задержек по поставке компонентов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании

"Остановлены продажи Аи-92 и Аи-95. На данный момент отсутствуют присадки. Они заказаны, уже в пути. К сожалению, нарушены все сроки поставки, на которые мы рассчитывали", - сообщает пресс-служба.

В компании уточнили, что задержки произошли из-за транспортных ограничений и закрытия переправ. "Проблема с распутицей носит ежегодный характер, при этом сложившаяся ситуация произошла впервые. Мы всегда стараемся добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и делаем это в установленные сроки. Задержки поставок топливных компонентов, помимо межсезонной распутицы, обусловлены также поздней отгрузкой от поставщиков", - пояснил агентству гендиректор ООО "ЯТЭК - моторное топливо" Владимир Джеломанов.

В компании названия компаний-поставщиков не уточняют.

ЯТЭК предполагает, что продажа бензина возобновится на следующей неделе. В настоящее время в продаже остаются бензин марки Аи-80 и дизельное топливо.

По данным сайта ЯТЭК, розничная сеть насчитывает 16 АЗС и три АГЗС на территории Якутии. Ежедневно на заправках ЯТЭК заправляют около шести тысяч автомобилей.

Согласно отчету компании за 2017 год, продажа моторного топлива не является основным видом деятельности компании. ЯТЭК в 2017 году реализовала 25 тысяч тонн бензина и дизельного топлива, что на 36% меньше, чем в 2016 году. Компания связывает снижение показателя с изменением вида деятельности предприятия. Основные конкуренты сети АЗС - АО "Саханефтегазсбыт" (крупный игрок рынка), АО "НК "Туймаада-нефть", ООО "СибОйл", ООО "Паритет".

О работе ЯТЭК

ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии, владеет лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. Весь газ от ЯТЭК получает республиканское АО "Сахатранснефтегаз".

В группу ЯТЭК входят ООО "ЯТЭК-Логистика" и ООО "ЯТЭК-Сервис" (автомобильные грузовые перевозки), ООО "ЯТЭК-Моторное топливо" (розничная торговля топливом), ООО "Якутский ГПК" (органическая химия), ООО "Георесурс", ООО "Восточно-Сибирская компания", ООО "Сахагазсинтез-недра" и ООО "Межозерное" (геологическое изучение недр).

Основным владельцем ЯТЭК является глава ГК "Сумма" Зиявудин Магомедов (через ООО "Инвестор" ему принадлежат 82,06%). Еще 8,53% владеет ООО "Наутилус" (конечный бенефициар - Инна Гукежева), 7,5% - Rantecho Investments Ltd. (Кипр), которая, по данным системы D&B, принадлежит кипрской же Centaur Trustees Ltd.

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Теги: Якутия, ЯТЭК
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