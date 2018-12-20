ЯТЭК приостановила продажи бензина Аи-92 и Аи-95 из-за проблем с поставщиками

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) с 17 декабря приостановило продажу бензина Аи-92 и Аи-95 из-за задержек по поставке компонентов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании

"Остановлены продажи Аи-92 и Аи-95. На данный момент отсутствуют присадки. Они заказаны, уже в пути. К сожалению, нарушены все сроки поставки, на которые мы рассчитывали", - сообщает пресс-служба.

В компании уточнили, что задержки произошли из-за транспортных ограничений и закрытия переправ. "Проблема с распутицей носит ежегодный характер, при этом сложившаяся ситуация произошла впервые. Мы всегда стараемся добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и делаем это в установленные сроки. Задержки поставок топливных компонентов, помимо межсезонной распутицы, обусловлены также поздней отгрузкой от поставщиков", - пояснил агентству гендиректор ООО "ЯТЭК - моторное топливо" Владимир Джеломанов.

В компании названия компаний-поставщиков не уточняют.

ЯТЭК предполагает, что продажа бензина возобновится на следующей неделе. В настоящее время в продаже остаются бензин марки Аи-80 и дизельное топливо.

По данным сайта ЯТЭК, розничная сеть насчитывает 16 АЗС и три АГЗС на территории Якутии. Ежедневно на заправках ЯТЭК заправляют около шести тысяч автомобилей.

Согласно отчету компании за 2017 год, продажа моторного топлива не является основным видом деятельности компании. ЯТЭК в 2017 году реализовала 25 тысяч тонн бензина и дизельного топлива, что на 36% меньше, чем в 2016 году. Компания связывает снижение показателя с изменением вида деятельности предприятия. Основные конкуренты сети АЗС - АО "Саханефтегазсбыт" (крупный игрок рынка), АО "НК "Туймаада-нефть", ООО "СибОйл", ООО "Паритет".