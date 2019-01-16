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Экономика

Влияние повышения НДС на динамику цен оказалось ниже большинства прогнозов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Вторичный эффект повышения НДС на инфляцию через рост издержек производителей продлится до конца марта, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Business FM.

В целом, по его словам, влияние увеличения ставки налога с 18% до 20% на динамику потребительских цен пока ниже большинства прогнозов.

"Те цифры, которые сейчас у нас появляются, первые оценки Росстата - это за девять дней, сегодня будут опубликованы цифры на 14 января, - они все говорят о том, что инфляционная тенденция ниже, чем это ожидали эксперты. Это даже ниже, чем ожидали мы, когда делали свой прогноз - 4,3% на конец года. У нас на январь было заложено очень серьезное повышение цен, гораздо сильнее, чем мы видим сейчас по факту", - отметил Орешкин.

"Переносится или не переносится повышение НДС в конечные товары? В рознице автоматом с 1 января 20% НДС, но надо еще понимать, что это не все товары. На основную часть продовольствия, например, НДС не изменился. Тот рост цен, который мы видим по продовольствию, связан совсем с другими причинами. У нас там есть группы товаров, которые активно обсуждаются в начале этого года и растут больше, чем на 20%, это сахар, яйца. Там нужно отдельно разбираться, и там есть вопросы на самом деле к этим рынкам, к участникам рынка и так далее. Но вот то, что касается НДС с 1 января автоматически в розницу, это перенесено, то есть вот этот первый эффект, самый максимальный с точки зрения розницы. Потому что те, кто имел возможность повысить цены, конечно, это сделали", - сказал министр.

"Но вот я знаю из своей личной практики целый ряд товаров, которые до 1 января стоили одну сумму, после 1 января они стоят ровно ту же сумму, но при этом НДС там уже внутри не 18%, а 20%. То есть в данном случае на отдельных товарах и на отдельных рынках часть или даже вся нагрузка легла либо на торговые сети, либо на производителей от повышения НДС. Первая волна прошла, понятно, что сейчас по всей цепочке создания тех или иных товаров будет постепенно происходить такая медленная волна, она гораздо меньше в общем объеме и гораздо более растянутая во времени. Вот этот второй эффект от повышения НДС через инфляцию издержек будет происходить, будет, я думаю, до конца марта еще оказывать какое-то небольшое влияние", - заявил Орешкин.

"Но опять же, первые цифры января говорят о том, что те ожидания, которые были у многих экспертов, похоже, оказываются завышенными. Здесь тоже забегать вперед не стоит, надо будет посмотреть уже динамику инфляции за весь январь и после этого делать какие-то окончательные выводы", - добавил он.

При этом, по словам министра, "чтобы делать глобальный пересмотр прогнозов (по инфляции на год - ИФ), это слишком маленькие данные". "Надо понимать, что у нас недельная инфляция считается по ограниченной выборке товаров. Полная выборка - это только месячные данные. Поэтому здесь полный месяц нужен для того, чтобы делать какие-то серьезные выводы. Пока мы видим, что, по недельным данным, по этим оценкам, ситуация лучше, чем ожидали многие. Это пока радует, но радость и оптимизм очень ограниченные", - заключил он.

Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2019 года на уровне 4,3%, это значительно ниже прогноза ЦБ РФ - 5-5,5%. "Сейчас мы говорим о том, что это ниже 5% - вполне реальные цифры", - подтвердил прогноз министерства в интервью Business FM Орешкин.

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Теги: НДС, Максим Орешкин, инфляция
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