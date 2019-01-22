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В России

В России рекордными темпами подорожало пшено

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В России продолжается рост оптовых цен на крупы, лидером является пшено, тонна которого на минувшей неделе подорожала сразу почти на 4 тыс. рублей.

Согласно данным компании "ПроЗерно", к 18 января цена тонны пшена достигла рекордных 42,8 тыс. рублей, что на 3 770 рублей больше, чем неделей ранее. Это и самый высокий недельный рост, и самая высокая цена среди трех основных крупяных культур (гречка, рис, пшено).

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Как заявил "Интерфаксу" генеральный директор компании Владимир Петриченко, такое подорожание зерна связано, прежде всего, с ростом цен на логистику, горючее, повышением "непродовольственного НДС" и другими инфраструктурными факторами. "Теперь именно они влияют на рост цен. Повышение, связанное с сокращением урожая проса, произошло в конце прошлого года", - сказал он, напомнив, что в конце декабря цена тонны пшена составила 39 020 рублей. На этом уровне она продержалась до 11 января.

В январе 2018 года, по данным "ПроЗерно", тонна пшена стоила 15,1 тыс. рублей.

Как считает Петриченко, нынешний рост цен на пшено - не предел, подорожание крупы продолжится в пределах 46-48 тыс. рублей за тонну.

На рынках других круп ситуация, по его словам, не такая динамичная. Так, гречневая крупа за неделю подорожала на 710 рублей, до 20 550 рублей за тонну, рис - на 110 рублей, до 31 800 рублей. "Что касается риса, то можно говорить о стабильности", - отметил эксперт.

Поясняя, почему инфраструктурные факторы оказали наибольшее влияние на цены на пшено, а на других рынках оказались не столь значимы, В.Петриченко заявил, что "на рынке пшена этот фактор можно "отыграть", поскольку второй год подряд собирается небольшой урожай проса". "На гречке и рисе, запасы которых выше, "подняться" трудно, а рынок пшена тонкий, на нем легче это сделать", - сказал он.

По данным Росстата, Россия в 2018 году собрала 216 тыс. тонн проса против 316 тыс. тонн в 2017 году и 629 тыс. тонн в 2016 году. Сбор гречихи в прошлом году снизился до 930 тыс. тонн с 1,5 млн тонн годом ранее, риса - вырос до 1 038 тыс. тонн с 987 тыс. тонн соответственно.

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